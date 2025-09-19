Alger se refait une beauté : découvrez en photos le nouveau visage de la Capitale

Le wali d’Alger, Mohamed Abdennour Rabhi, a effectué, hier jeudi 19 septembre, une visite de terrain pour inspecter et suivre l’avancement des travaux du parc de l’Indépendance. Ce dernier, s’étendant sur 4,8 km, reliera le monument historique Maqam Echahid (sanctuaire du martyr) à la Promenade des Sablettes.

Le projet prévoit l’aménagement de balcons panoramiques offrant une vue imprenable sur la baie d’Alger. Le parcours longera plusieurs monuments historiques tels que la villa Abd-el-Tif, le Musée national des beaux-arts, la grotte de Cervantes, le Jardin d’essai du Hamma et la Bibliothèque nationale, avec des allées dédiées aux piétons.

Lors de son inspection des travaux, le wali a donné plusieurs instructions. Il a notamment demandé d’accélérer l’achèvement des travaux de réhabilitation et d’aménagement des bâtiments situés à Belouizdad, face au parc de l’Indépendance, afin d’embellir davantage le front de mer.

Il a également insisté sur l’utilisation du même type de lampadaires artistiques installés au Mémorial du Martyr, la pose de fresques artistiques le long des balcons, et l’emploi de matériaux de construction et de décoration de haute qualité.

Alger : Abdennour Rabhi insiste sur la qualité et la rapidité d’exécution des projets de modernisation

Le wali a également enjoint les responsables à préserver le couvert forestier et les arbres présents sur le site, en utilisant des équipements qui s’harmonisent avec cet environnement. Pour accélérer la cadence, il a ordonné la mise en place de plusieurs ateliers et l’adoption d’un système de travail en 3×8 heures.

Par la suite, le wali s’est rendu au Jardin d’essai du Hamma, où des travaux d’aménagement et de réhabilitation sont en cours à l’intérieur du parc zoologique. Il a donné des directives pour agrandir les espaces dédiés à l’élevage des différents animaux et d’accélérer la cadence des travaux afin d’ouvrir cette aile au public dans les plus brefs délais.

Il a également inspecté l’avancement des travaux de création d’un parc urbain moderne dans la commune de Belouizdad. Ce parc comprendra de nombreuses installations récréatives et sportives, qui permettront aux familles du centre-ville de profiter de tels espaces.

Les travaux de ce projet sont actuellement achevés à 85 %. Le wali a insisté sur la qualité des finitions et le respect des délais de livraison.

Cette visite s’inscrit dans la poursuite de la mise en œuvre des projets du « Plan Bleu« , qui fait partie de la stratégie de développement et de modernisation de la capitale. La visite s’est déroulée en présence des walis délégués des circonscriptions administratives de Sidi M’hamed et de Hussein Dey, du président de l’APC de Belouizdad, des directeurs exécutifs concernés, des entreprises de réalisation, des bureaux d’études et des cadres de la wilaya.