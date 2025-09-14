Alger se prépare à la rentrée : ETUSA et SETRAM dévoilent leurs nouveaux horaires

Alors que les vacances estivales tirent doucement leur révérence et que la rentrée sociale 2025-2026 se profile à l’horizon, les Algérois s’apprêtent à renouer avec le rythme effréné du quotidien.

Entre le retour au travail, la reprise des cours et la réactivation des activités économiques, la capitale se remet en mouvement. Et pour accompagner cette transition, les entreprises de transport public adaptent leurs services aux besoins croissants des usagers.

C’est dans cette dynamique que la Société d’exploitation des tramways (SETRAM) a annoncé, ce dimanche 14 septembre, la mise en place de nouveaux horaires pour le tramway d’Alger.

Désormais, les premières rames partiront de Dergana dès 5h30, avec un dernier départ fixé à 22h00. Du côté de Ruisseau, la première course matinale est également prévue à 5h30, tandis que le dernier tramway quittera la station à 22h20.

Rentrée 2025-2026 : Le tramway et les bus d’Alger se mettent à l’heure du retour au quotidien

Ces ajustements visent à offrir une meilleure couverture horaire aux usagers, notamment ceux qui débutent leur journée tôt ou terminent tard.

En parallèle, l’Entreprise de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) a également révisé les horaires de ses bus, afin de répondre aux exigences de la rentrée. Sur sa page Facebook officielle, l’entreprise a précisé que les trajets de jour seront assurés de 6h00 à 18h30, tandis que les services de nuit prendront le relais de 19h00 jusqu’à minuit.

Une continuité salutaire pour les étudiants, les travailleurs et les noctambules qui comptent sur les transports publics pour leurs déplacements quotidiens.

Ces mesures traduisent la volonté des autorités locales et des opérateurs de transport de fluidifier la circulation et garantir un service adapté à l’évolution des habitudes urbaines.

Alors que les embouteillages risquent de reprendre de plus belle et que la fréquentation des transports en commun est en nette hausse à cette période de l’année, la coordination des horaires devient un enjeu majeur pour le bon déroulement de cette nouvelle rentrée.

Dans un contexte où la mobilité urbaine est plus que jamais au cœur des préoccupations des citoyens, ces ajustements apparaissent comme un pas vers une meilleure organisation des services publics et une réduction de la pression sur les axes routiers de la capitale.