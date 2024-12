Alger se hisse dans le top 10 des aéroports les plus fréquentés d’Afrique

L’aéroport international d’Alger poursuit sa croissance à un rythme soutenu. Avec un objectif de 10 millions de passagers annuels, il se positionne comme un véritable hub en Afrique. Une dynamique confirmée par l’Express qui le classe parmi les dix aéroports les plus fréquentés du continent.

En effet, le journal britannique l’Express a publié un récent classement des plus grands aéroports et des plus fréquentés du continent africain. L’aéroport d’Alger en fait partie.

À LIRE AUSSI : Vols France – Algérie : ASL Airlines dévoile les premières nouveautés de l’été 2025

Alger parmi les aéroports africains les plus fréquentés en 2023

Grâce à des investissements continus dans de nouvelles infrastructures et une offre de vols desservant plus de cinquante destinations dans le monde, l’aéroport d’Alger confirme son attractivité et attire de plus en plus de passagers internationaux.

Dans ce récent classement, il arrive en 9ᵉ place des plus grands aéroports les plus fréquentés d’Afrique. En 2023, cet aéroport a accueilli plus de 6,3 millions de passagers, dépassant l’aéroport international de Nnamdi Azikiwe au Nigeria, qui arrive en 10ᵉ place de ce classement.

Cette liste comprend l’aéroport du Caire, en Égypte qui domine le classement avec 20 millions de passagers, suivi en deuxième place du podium par l’aéroport O.R Tambo en Afrique du Sud et de l’aéroport du Cap en troisième position. Le classement complet des aéroports les plus fréquentés s’affiche comme suit :

Aéroport du Caire en Égypte : 20 millions de passagers ;

Aéroport O.R Tambo en Afrique du Sud : 14,8 millions de passagers ;

Aéroport du Cap en Afrique du Sud : 7,9 millions de voyageurs ;

Aéroport Mohammed V au Maroc : 7,6 millions de passagers ;

L’aéroport international de Hurghada en Égypte : 7,2 millions de passagers ;

Aéroport d’Addis-Abeba en Éthiopie : 6,7 millions de passagers ;

Aéroport Jomo Kenyatta au Kenya : 6,56 millions de voyageurs ;

Aéroport Murtala Muhammed au Nigéria : 6,53 millions de passagers ;

Aéroport international Houari Boumediene en Algérie : 6,3 millions de passagers ;

Aéroport Nnamdi Azikiwe au Nigéria : 6 millions de passagers.

10 millions de passagers attendus durant l’année 2024

Dans une récente déclaration, le directeur général de la société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger, Mokhtar Said Mediouni, a révélé que le trafic aérien au niveau de cet aéroport dépassera les 10 millions de passagers d’ici à la fin de l’année en cours.

En effet, plus de 10 millions de passagers sont attendus avant la fin de l’année 2024, en raison des facilitations ordonnées par le chef d’État, Abdelmadjid Tebboune, au profit de ces voyageurs. Notamment, celles visant à encourager les membres de la diaspora à venir en Algérie.

Par ailleurs, Mediouni rappelle que l’aéroport vise à devenir un hub régional, grâce à la position géographique de l’Algérie proche de l’Europe. Mais aussi, en généralisant la numérisation des services de l’aéroport et en intégrant des applications d’intelligence artificielle pour optimiser les opérations quotidiennes tout en garantissant le confort et la sécurité aux voyageurs.

À LIRE AUSSI : Voyagez léger et économique vers la France : Air Algérie affiche ses billets à petits prix