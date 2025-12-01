Alger se dote d’un hôpital moderne : services, capacité… aperçu vidéo de ce nouveau pôle médical

Le taux d’avancement affiche 97%. Le calendrier de livraison est confirmé. À Reghaïa, dans la périphérie d’Alger, la dernière ligne droite est engagée pour le nouvel hôpital de 120 lits.

Ce complexe, articulé autour de six bâtiments interconnectés, représente bien plus qu’une infrastructure supplémentaire. Il constitue une pièce maîtresse attendue dans le dispositif de santé de la capitale, conçu pour redistribuer la pression qui pèse sur les établissements existants.

Entre spécialités médicales ciblées et équipements modernes, voici ce que prépare ce futur pôle de soins à quelques semaines de son entrée en service.

Un hôpital de 120 lits conçu comme un ensemble médical intégré et moderne

Le futur hôpital de Reghaïa se déploie sur un terrain de 18 000 mètres carrés, une emprise qui lui permet d’articuler six bâtiments distincts, tous interconnectés pour faciliter la circulation des patients et du personnel.

Chacune de ces structures, comprises entre trois et six niveaux en plus d’un sous-sol, abrite plusieurs spécialités, créant ainsi un écosystème de soins complet. Cette configuration multi-bâtiments permet une organisation claire des services et une séparation optimale des flux.

La capacité d’accueil globale est fixée à 120 lits, une taille qui positionne l’établissement comme un acteur significatif dans le maillage hospitalier de la capitale.

Nouvel hôpital à Reghaïa : les services et équipements qui composeront l’établissement

Le cahier des charges de cet hôpital a été conçu pour couvrir un large spectre de besoins médicaux. Depuis l’urgence jusqu’aux interventions programmées. Les différentes unités intégreront des plateaux techniques modernes destinés à assurer des diagnostics précis et des traitements adaptés. Parmi les principales spécialités et services qui y seront proposés, on retrouve :

Service des urgences médicales

Médecine interne

Pédiatrie

Gynécologie et obstétrique

Imagerie médicale

Scanner et radiologie

Service de médecine légale et morgue

À cela s’ajoutent trois salles d’opération entièrement équipées ainsi que six salles dédiées à l’hospitalisation, renforçant la capacité d’intervention et la polyvalence de la structure.

Une infrastructure pensée pour le confort des patients et le travail du personnel

Au-delà des strictes fonctions médicales, le projet intègre des commodités essentielles à son bon fonctionnement et à l’accueil du public. La question du stationnement, souvent cruciale pour ce type d’infrastructure, a été anticipée avec la construction de deux parkings pouvant recevoir plus de 200 véhicules.

Le site comprend également un espace pédagogique, probablement destiné à la formation continue du personnel ou à l’éducation thérapeutique des patients, ainsi que quatre unités de logement de fonction. Enfin, ces éléments traduisent une volonté de concevoir un hôpital non seulement comme un lieu de soins. Mais aussi comme un espace de vie et d’apprentissage intégré à son environnement.