Alger se débloque : deux nouveaux axes inaugurés, d’autres en route

Un pas de plus vers une circulation apaisée à Alger. Ce jeudi, les autorités ont inauguré les deux premiers tronçons du nouveau grand axe reliant l’échangeur du 5 Juillet à Khraicia.

Long de sept kilomètres, ce nouveau segment, qui fait partie d’un projet global de dix kilomètres, marque une avancée majeure dans le plan de modernisation du réseau routier de la capitale.

L’ouverture de ces tronçons devrait déjà soulager plusieurs communes de l’ouest et du sud d’Alger, où les embouteillages rythment depuis des années le quotidien des automobilistes.

Supervisée par le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djaloui, en compagnie du wali d’Alger, Mohamed Abdelnour Rabhi, la mise en service de ces deux premiers tronçons ouvre la voie à une nouvelle ère pour la mobilité urbaine dans la capitale.

Reliant l’échangeur du 5 Juillet à celui de Baba Hassen, le nouvel axe devrait améliorer la circulation dans les communes d’El Achour, Draria, Baba Hassen et Ouled Fayet. Tout en réduisant la pression sur le contournement sud.

Le secrétaire général de la wilaya d’Alger, Abdelrahmane Rahmani, a rappelé que le projet, une fois achevé, formera un véritable « shunt principal » entre Bab El Oued et Khraicia, facilitant les déplacements d’un bout à l’autre de la ville.

Le troisième tronçon attendu en 2026

Selon le directeur des Travaux publics de la wilaya d’Alger, le troisième et dernier tronçon du projet, long de trois kilomètres, reliera l’échangeur de Baba Hassen à Khraicia.

Les travaux, actuellement à 25 % d’avancement, devraient s’achever durant le deuxième trimestre de 2026.

Une fois livré, cet axe constituera une alternative fluide et continue à travers l’ouest de la capitale. Où le trafic connaît une densité particulièrement élevée aux heures de pointe.

Des projets complémentaires pour renforcer le réseau

Les autorités prévoient également une série de projets complémentaires autour de ce nouvel axe. D’après Mustapha Ziani, les études sont terminées pour la réalisation d’un tunnel souterrain au niveau du complexe sportif Mohamed-Boudiaf. Ainsi qu’un nouvel échangeur pour faciliter l’accès aux véhicules venant du contournement sud par Dar El Beïda.

Par ailleurs, les études avancent pour élargir le nombre de voies du contournement sud, de quatre à cinq, et pour moderniser le tronçon côtier reliant Bab El Oued à Aïn Benian. Ces aménagements s’inscrivent dans le cadre du « plan jaune » de la wilaya d’Alger, un vaste programme visant à repenser la mobilité et la connectivité de la capitale.

Sur le terrain, la modernisation du réseau routier d’Alger avance à un rythme soutenu. D’après les services de la wilaya, plusieurs projets d’infrastructures devraient être réceptionnés entre la fin de l’année et le début de 2026.

En marge de la cérémonie d’inauguration, les ministres présents ont également participé à une opération symbolique de reboisement sur le site de l’échangeur de Baba Hassen. Soulignant la volonté d’intégrer une dimension écologique aux nouveaux aménagements urbains.