Alger retire l’accréditation de Sky News Arabia après la rupture avec les Émirats

Le feu vert administratif dont bénéficiait la chaîne d’Abou Dhabi en Algérie n’existe plus. Sky News Arabia a révélé, ce mercredi, que les autorités algériennes venaient de lui retirer l’accréditation de son bureau à Alger. Ainsi, la télévision émiratie n’est plus autorisée à produire le moindre reportage depuis le territoire national.

Sa journaliste sur place, Nahed Zerouati, se retrouve dans la même situation. Son accréditation tombe elle aussi, ce qui lui interdit désormais de travailler au nom du média émirati en Algérie. Aucune explication détaillée n’a accompagné l’annonce faite par la chaîne, qui s’est bornée à confirmer la mesure sans en exposer les fondements officiels.

Le retrait d’accréditation prive Sky News Arabia de toute activité en Algérie

Sans accréditation, un organe de presse étranger ne dispose plus d’aucune base légale pour exercer en Algérie. Le bureau ferme donc ses portes, et les contenus tournés sur le sol algérien pour le compte de Sky News Arabia s’arrêtent net. La chaîne perd du même coup son unique relais permanent dans le pays.

La date choisie n’a rien d’anodin. Ce retrait tombe quelques jours à peine après l’annonce, le 10 septembre, de la fin des relations diplomatiques entre l’Algérie et les Émirats arabes unis. Plusieurs sources établissent d’ailleurs un lien direct entre les deux séquences.

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Une décision qui prolonge la crise entre Alger et Abou Dhabi

La rupture diplomatique actée par le ministère des Affaires étrangères n’était pas un geste d’humeur. Dans son communiqué, la diplomatie algérienne évoquait des « agissements provocateurs ou hostiles » répétés, et estimait avoir épuisé l’ensemble des recours possibles. Les motifs invoqués par Alger pour justifier cette rupture inédite insistaient sur une longue phase de retenue restée sans effet.

Abou Dhabi, de son côté, a réagi avec une prudence remarquée. Les Émirats ont dit espérer que la mesure algérienne conserve un caractère provisoire, sans annoncer la moindre riposte. Cette volonté émiratie de présenter la rupture comme réversible tranchait nettement avec la fermeté du texte publié par Alger.

Algérie – Émirats : après l’espace aérien, le terrain médiatique se referme

Le volet aérien avait ouvert la voie. Dès le vendredi 11 septembre à minuit, tout appareil immatriculé aux Émirats s’est vu interdire le survol du territoire algérien, civils comme militaires confondus. Le ministère de la Défense nationale liait explicitement cette fermeture à la décision de la diplomatie.

Le retrait de l’accréditation d’un média émirati s’inscrit dans cette même logique de découplage. Après les canaux diplomatiques et les couloirs aériens, c’est le champ de l’information qui se restreint à son tour. Chaque secteur où les deux pays étaient encore reliés semble examiné puis refermé.

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