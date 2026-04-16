Alger renforce son réseau de bus avec 57 nouvelles lignes

Face à la saturation chronique des transports, la wilaya d’Alger dévoile un plan massif de renouvellement de sa flotte de bus. 220 véhicules flambant neufs viendront irriguer 57 lignes inédites, tandis que le reste de la flotte consolidera les axes existants. Une bouffée d’air attendue pour les 3 millions de voyageurs quotidiens.

Le ministre-wali d’Alger, Abdel Nour Rabhi, a présidé mercredi un conseil exécutif décisif. Au menu des discussions, l’épineuse question du transport public et la préparation des examens de fin d’année.

L’Établissement de transport urbain et suburbain d’Alger (Etusa) s’apprête à recevoir une injection de capacité sans précédent. La wilaya a programmé l’acquisition de 420 bus dans le cadre du renouvellement du parc national décidé par le président de la République. Un premier contingent de 200 bus renforcera les 534 lignes existantes, là où la demande explose aux heures de pointe.

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220 bus seront affectés à la création de 57 lignes entièrement nouvelles, destinées à mailler les quartiers denses d’Alger-centre et les grandes cités périphériques. Ces axes inédits visent à atteindre des zones jusqu’ici mal desservies, où les habitants subissent des temps d’attente parfois supérieurs à une heure.

Réseau de transport de voyageurs par bus à Alger : 57 nouvelles lignes pour absorber la demande croissante

Le conseil exécutif n’a pas fixé de date butoir, mais les services techniques ont reçu instruction d’accélérer les procédures. Chaque nouvelle ligne devra faire l’objet d’une étude de trafic avant son ouverture, afin d’optimiser le maillage. Les autorités misent sur une montée en puissance progressive d’ici la fin de l’année.

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Voici les priorités affichées par la wilaya :

Désengorger les stations saturées de la Grande Poste et de la place du 1er Mai

de la Grande Poste et de la place du 1er Mai Relier les nouveaux pôles d’habitat à l’est et à l’ouest de la capitale

Réduire de 30% les temps de parcours sur les axes structurants

sur les axes structurants Proposer une alternative crédible au transport informel

Bac et BEM : 174.000 candidats sous haute surveillance

L’autre dossier abordé lors de ce conseil concerne les examens nationaux. La wilaya a recensé 272 centres pour accueillir 92.443 candidats au baccalauréat, et 246 centres pour les 81.336 élèves du brevet d’enseignement moyen (BEM). Soit un total de 173.779 jeunes concernés.

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Le ministre-wali a donné des instructions précises. Des sorties terrain seront organisées pour inspecter chaque centre, identifier les défaillances et les corriger dans les délais impartis. Les services de la wilaya devront coordonner leurs actions avec les directions de l’éducation, de la santé et de la protection civile pour garantir le bon déroulement des épreuves.