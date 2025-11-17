Alger reçoit 30 nouveaux bus : voici les lignes qui profiteront du renfort

Dans la périphérie sud-ouest d’Alger, les habitants de Sidi Abdellah voient leurs trajets quotidiens reprendre un souffle nouveau. Trente bus remis à neuf viennent d’intégrer le réseau local, une mise à jour attendue depuis plusieurs semaines et qui s’inscrit dans la continuité des engagements publics pour renforcer le transport à l’échelle de la capitale.

Cette opération répond directement aux instructions du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, qui a demandé d’améliorer la qualité du transport public et de fluidifier les déplacements des citoyens.

La remise en circulation de cette flotte rénovée marque une nouvelle étape dans l’amélioration du service, mais aussi dans la stratégie de densification des liaisons qui relient les quartiers en pleine expansion autour de Sidi Abdellah.

Les trente bus remis en service renforcent les lignes structurantes

Les bus livrés en fin de semaine proviennent d’une vaste opération de remise à niveau menée sous la supervision du directeur général d’ETUSA, Issam Guidoum. La cérémonie s’est déroulée en présence du wali délégué de la circonscription administrative de Sidi Abdellah, Djamel Abdemoumen Ben Hadou, confirmant le caractère officiel et prioritaire de l’opération.

Ces trente véhicules modernisés serviront à consolider plusieurs lignes fréquentées, essentielles pour les liaisons quotidiennes des habitants. Ils couvriront :

La station de train de l’université

Tessala El Merguen

Rahmania

Sidi Bennour

Les Eucalyptus (Zaatria)

Maqtaa Khira

Ben Aknoun

Tafourah

Cette répartition cible des axes à forte demande, où la pression sur les bus restait élevée en raison de l’explosion démographique et de l’expansion urbanistique des dernières années.

Un nouveau chantier ferroviaire pour améliorer la mobilité dans la circonscription

Dans le même mouvement, la circonscription administrative a connu l’installation officielle d’une entreprise chargée de construire la future station ferroviaire du quartier 1er Novembre, à Rahmania.

Cette infrastructure deviendra un point d’articulation majeur entre les transports routiers et le réseau ferré, permettant aux habitants de la partie sud de réduire leurs temps de déplacement. Tout en bénéficiant d’une alternative plus fiable au trafic routier.

Par ailleurs, le ministère rappelle que cette démarche s’inscrit dans le même objectif de modernisation du transport public et de simplification des trajets quotidiens, en créant un réseau combiné plus cohérent entre bus et rail.

Enfin, cette livraison de bus s’ajoute aux actions déjà annoncées précédemment dans la région. Elle confirme la volonté de donner à Sidi Abdellah un réseau de transport plus adapté à sa croissance rapide. Tout en répondant à la demande des habitants qui réclament depuis longtemps un service plus régulier et mieux structuré. Les prochains mois permettront de mesurer l’impact réel de ces nouveaux moyens sur la fluidité des déplacements.