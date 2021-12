De nos jours, après tant d’événements inédits, on croit avoir tout connu. Certes, des gestes étranges on en a vu des vertes et des pas mûres, mais certains continuent à nous surprendre avec des actes d’incivisme, des règles incomprises et des codes rétrogrades.

Au vu de ces situations, les réclamations et les indignations s’enchaînent à l’instar d’un étrange coup de gueule publié sur un groupe Facebook « le coin ». C’était samedi dernier, le 11 décembre vers 18h50, qu’un homme est sorti de chez le médecin et a décidé de se diriger vers le centre commercial Garden City de Cheraga, le premier lifestyle mall en Algérie avec un concept sans précédent de shopping en plein air.

Il a donc rejoint sa femme et sa fille, en direction de Garden City pour se procurer des articles de sport pour sa fille.

Un refus inattendu et un prétexte ridicule

Comme à l’accoutumée, la route de Cheraga était encombrée et bouchée, l’homme qui conduisait a cédé sa place à sa femme. Cette dernière a pris le volant pour que son conjoint puisse sortir faire ses achats rapidement pour gagner du temps, une solution qui lui paraissait judicieuse afin d’éviter de perdre des heures dans cette queue interminable.

Arrivée à l’entrée principale du fameux centre commercial, l’homme a été désagréablement surpris par ce qui lui a été annoncé par l’agent de sécurité. Ce dernier, d’une nonchalance impolie, lui explique que l’entrée est autorisée uniquement aux familles, sous-entendant qu’une famille doit être composée d’un homme et d’une femme même si aucun lien ne relie les deux.

Outré, choqué et impuissant, l’homme a regagné sa voiture avec sa famille, se dirigeant ailleurs après avoir été « rejeté » et refusé, il n’était clairement pas le bienvenu, pour une raison aberrante.