Alger : quand des citoyens passent des nuits blanches à cause de SEAAL

Beaucoup des habitants de la capitale sont nostalgiques malgré eux. La pénurie de l’eau qui frappe le pays, et notamment Alger, rappelle à bien des égards la situation qui régnait au cours des années 80 et 90. Les Algérois, une fois encore, sont soumis à un sévère programme de rationnement et de distribution d’eau potable, mais ce qui dérange le plus, c’est que ce programme est rarement respecté par SEAAL, la Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger.

En effet, beaucoup d’Algérois se plaignent du non-respect par SEAAL du programme de distribution d’eau potable dans la capitale, certains sont allés jusqu’à adresser une lettre au nouveau directeur général de la Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger, dont le contrat qui la liait à son ancien partenaire français a pris fin le 31 aout dernier.

Souffrir un jour sur deux

Après plusieurs jours et maintes nuits de souffrance, des habitants de plusieurs quartiers d’Alger ont adressé une lettre au nouveau directeur de SEAAL. Ce fut le cas notamment des habitants du quartier Soufra, au nord d’El Hamiz, dans la commune de Dar El Beida.

Ces citoyen se sont plaint notamment d’avoir à passer des nuits blanches en attendant que l’eau arrive enfin dans leurs robinets. « après que la distribution de l’eau ait été annoncée pour 20 h, et ce, jour pour jour, nous constatons, hélas, que l’eau n’arrive dans nos robinets que très tard, à 3 h du matin, avec un débit très faible, sans même arriver dans toutes les rues du quartier », ont écrit les citoyens dans leur lettre adressée au Directeur de SEAAL.

La même lettre fait part aussi d’une « grande insatisfaction » des citoyens vis-à-vis du programme de la distribution d’eau, et de leur attente d’une « intervention rapide » afin de mettre fin aux « souffrances » qui sont vécues un jour sur deux par ses citoyens.