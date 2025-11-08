Alger poursuit sa mue : métro, tunnels… Sayoud présente les grands chantiers de la capitale

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Aménagement du Territoire, Saïd Sayoud, a levé le voile sur une série de projets structurants visant à moderniser Alger, en insistant sur la rigueur et le respect des délais d’exécution.

Lors de l’installation des nouveaux walis délégués, le ministre a réaffirmé la détermination de l’État à relever les défis urbains pour améliorer le cadre de vie des citoyens.

Un réseau de transport développé pour fluidifier la capitale

Au cœur de cette nouvelle dynamique, l’accent est mis sur l’amélioration des infrastructures de transport. M. Sayoud a annoncé l’expansion du réseau de métro avec la réalisation de nouvelles stations, un projet jugé essentiel pour désengorger la ville.

Parallèlement, des efforts seront déployés pour le développement de tunnels afin de garantir une circulation plus fluide et efficace dans la capitale, répondant ainsi à un défi quotidien majeur pour les Algérois.

Espaces de loisirs et patrimoine : redonner son éclat à Alger

Le volet loisirs et aménagement n’est pas en reste. Le ministre a souligné l’importance de créer et de moderniser de nombreux espaces de loisirs et parcs pour les familles et les jeunes.

Parc de Ben Aknoun : Un projet phare est le développement du parc de Ben Aknoun selon des normes modernes, avec l’ambition d’en faire une destination touristique majeure intégrant des espaces de divertissement et un réseau ferroviaire interne.

: Un projet phare est le développement du parc de Ben Aknoun selon des normes modernes, avec l’ambition d’en faire une destination touristique majeure intégrant des espaces de divertissement et un réseau ferroviaire interne. Façade maritime : Un autre chantier emblématique est celui de la façade maritime, perçu comme un véritable levier pour une nouvelle dynamique littorale, avec une préservation scrupuleuse de l’architecture unique de la côte.

: Un autre chantier emblématique est celui de la façade maritime, perçu comme un véritable levier pour une nouvelle dynamique littorale, avec une préservation scrupuleuse de l’architecture unique de la côte. Riadh El Feth : La revalorisation du site historique et culturel de Riadh El Feth est également à l’agenda, visant à lui redonner toute son attractivité.

M. Sayoud a insisté sur l’importance de l’animation artistique et sportive pour faire d’Alger un espace ouvert à la créativité et au tourisme local.

Rigueur et efficacité : La nouvelle ligne de conduite

Ces annonces ont été faites en marge de l’installation de trois nouveaux walis délégués pour les circonscriptions administratives de Chéraga, Dar El Beïda et Sidi M’hamed. Ce remaniement administratif s’inscrit dans une volonté d’optimisation de la gestion locale et de renforcement de la vigilance sur le terrain.

Accompagné du ministre-wali d’Alger, Mohamed Abdenour Rabhi, M. Sayoud a été catégorique : la nouvelle ligne de conduite est l’alliance de la rapidité d’exécution et de la qualité irréprochable des réalisations. Il a également rappelé le rôle crucial de la société civile en tant que partenaire dans le renforcement de la citoyenneté et la poursuite du travail de terrain collectif.

L’État réaffirme ainsi son engagement total pour la prospérité de la capitale, assurant que toutes les parties prenantes sont à l’écoute pour garantir le succès de ces chantiers qui dessineront le visage du nouvel Alger