Alger : Plusieurs axes routiers fermés à la circulation ce week-end

Les autorités de la sécurité de la wilaya d’Algérie ont élaboré un plan temporaire de déviation de la circulation à partir de demain, jeudi, à l’occasion de l’organisation de la Grande Course Cycliste nationale de la wilaya.

Selon un communiqué des autorités de sécurité de la wilaya d’Algérie, la police de la capitale informe les conducteurs et les usagers de la route qu’un plan temporaire de déviation de la circulation sera mis en place à partir d’aujourd’hui le jeudi 9 novembre 2023, de 8h30 à 12h00, pendant trois jours, jeudi, vendredi et samedi, à l’occasion de l’organisation de la Grande Course Cycliste nationale de la wilaya d’Algérie.

Quelles sont les axes routiers concernés ?

Le jeudi, de 8h30 à 12h00 :

Fermeture d’une voie de l’avenue Houari Boumediene à Sidi Abdellah.

Déviation du trafic vers la voie opposée de l’avenue Houari Boumediene à Sidi Abdellah.

Le vendredi, de 8h30 à 12h00 :

Fermeture de la route de la place publique au centre de Bir El Djir jusqu’au point de contrôle menant à l’autoroute Alger-Blida.

Déviation du trafic de l’avenue Ali Bouhadjah vers la rue Boudia Ramadan menant à la route nationale numéro 01.

Déviation du trafic des véhicules en provenance du quartier 1680 Logements et du marché municipal de Bir El Djir vers la rue Ali Bouhadjah en direction du pont de Sidi Ahmed.

Le samedi, de 8h30 à 12h00 :

Fermeture de la route du rond-point de la station terrestre de Zéralda jusqu’au stade municipal de Zéralda (rue 1er Novembre).

Déviation du trafic du rond-point de la station terrestre de Zéralda vers le complexe touristique de Zéralda (les Sables d’Or).

Ces mesures ont été prises afin de garantir la sécurité des participants à la Grande Course Cycliste nationale et de minimiser les perturbations pour les citoyens.

Les restrictions de circulation temporaires auront un impact sur les itinéraires habituels des automobilistes. Il est conseillé aux conducteurs de planifier leurs déplacements en conséquence et de tenir compte des déviations mises en place.