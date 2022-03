Alger – Paris : un vol Air Algérie marquée par une panique

Les derniers jours ont été marqués par une situation météorologique exceptionnelle, avec des vents violents, des vents de sable et des pluies orageuses sur certaines wilayas. Quand la météo fait des caprices cela se répercute forcement sur le trafic aérien. Si la compagnie aérienne nationale Air Algérie avait annoncé le mardi 15 mars des perturbations pour ce qui est des vols nationaux, cette dernière avait assuré que cela n’était pas le cas pour les vols internationaux.

Pourtant plusieurs vols à destination de l’Algérie ont connu des perturbations, avec des avions déroutés ou qui ont enregistré des retards. Un des vols du 15 mars, à destination de l’Algérie était celui de Paris-Alger, qui a été dérouté en raison des mauvaises conditions climatiques, et qui a fini par se poser à Palma de Majorque en Espagne.

Panique à bord d’un avion Alger -Paris

Les perturbations climatiques n’empêchent pas les avions de voler, mais ils causent des turbulences qui parfois peuvent provoquer la peur voire semer la panique à bord d’un avion. Cela a été le cas dans un avion qui faisait la liaison entre Alger et Paris. Les turbulences ont fini par semer une certaine panique à bord de l’appareil avec des passagers effrayés.

Dans une vidéo filmée par un des passagers de ce vol, on pouvait entendre des passagers crier, des prières, mais aussi les appels des membres de l’équipage pour que les passagers gardent leur calme, n’ont pas eu d’effet sur ces derniers tellement les secousses étaient fortes.

Si les membres d’équipage sont habitués à cela, les passagers non. Même si on le sait tous les avions sont conçus pour voler et résister à ces perturbations climatiques, et que cela ne peut pas provoquer de crash, pourtant l’altitude multiplie le ressenti des secousses. Car même si un appareil ne descend que de quelques centimètres, les passagers ont un tout autre ressenti, en sentant à bord de l’avion que la chute est de plusieurs mètres.