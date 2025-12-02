Alger ouvre un nouveau passage routier pour désengorger un carrefour longtemps saturé

Alger vient de mettre en service un nouveau passage routier à Bir Khadem, un ouvrage pensé pour délier un nœud de circulation qui paralysait chaque jour l’accès sud de la ville.

La wilaya a officialisé son lancement dans un communiqué accompagné d‘une vidéo explicative publiée sur sa page Facebook, révélant les images d’un axe élargi, réaménagé, presque méconnaissable.

Ce projet s’inscrit dans une volonté plus large, de transformer les entrées de la capitale, fluidifier les points de blocage répétés et donner un nouveau souffle aux trajets des automobilistes qui traversent cette zone névralgique reliant Bir Khadem, Sehaoula et Bir Mourad Raïs. Les premières images laissent entrevoir un espace pensé pour respirer là où, hier encore, la circulation étouffait.

Un passage conçu pour désengorger un des accès les plus chargés d’Alger

La wilaya rappelle que ce nouveau passage vise d’abord à résoudre une « des points noirs qui freinent le trafic quotidien ». Un secteur présenté comme l’un des accès les plus sollicités de la capitale depuis son flanc sud.

Avant les travaux, les ralentissements s’étiraient chaque jour aux heures de pointe. Formant un goulot où se heurtaient les flux venus de Bir Khadem et Sehaoula.

Avec l’ouverture du passage, les véhicules peuvent désormais se diriger plus rapidement vers l’ensemble des directions. Notamment Bir Mourad Raïs, souvent saturée dès le début de matinée. Le réaménagement touche :

L’élargissement des voies d’accès

La réorganisation des axes de bifurcation

Une meilleure articulation des flux entre les communes limitrophes

La création d’un itinéraire plus lisible pour les entrées sud

Selon les services de la wilaya, cette mise en service répond à une problématique ancienne que « les automobilistes subissent au quotidien ».

Un maillon clé du « plan jaune » pour repenser la circulation dans la capitale

Ce nouveau passage ne constitue pas un projet isolé. Il s’inscrit dans le cadre du mécanisme dit du ‘plan jaune’, une vision stratégique destinée à moderniser l’ensemble des accès à la capitale.

Les autorités expliquent que cette opération vise à « éliminer l’étouffement routier de la zone et mieux organiser la mobilité ». En misant sur des infrastructures élargies et une meilleure liaison entre les communes du sud d’Alger.

La vidéo publiée par la wilaya offre un aperçu des transformations, routes élargies, continuités plus fluides, jonctions réorganisées et une vue d’ensemble qui témoigne d’un chantier pensé pour répondre à la pression d’un trafic en hausse constante.

La capitale poursuit ses chantiers de mobilité

En mettant en service ce passage routier, Alger avance une nouvelle pièce dans le puzzle de ses projets de circulation. D’autres chantiers sont en cours dans le même cadre, chacun visant à réduire progressivement les zones de saturation qui compliquent les trajets quotidiens.

L’ouvrage de Bir Khadem devient ainsi une porte d’entrée retravaillée qui devra, dans les prochains mois, démontrer sa capacité à absorber les flux réels du terrain.