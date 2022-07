Alger – Oran à pied : l’incroyable course caritative d’Omar Rahmoun

C’est une aventure pas comme les autres. Le jeune instagrameur Omar Rahmoun vient de se lancer dans une course à pied caritative de 450 Km depuis la ville d’Oran, à destination d’Alger.

Annoncée via une vidéo sur son compte Instagram, la très longue course a été organisée, avec le soutien de son ami Abderrahmane Barti, dans le but de récolter un maximum de dons pour les enfants atteints de cancer, d’insuffisance rénale et de diabète.

Un vrai influenceur

Omar Rahmoun est connu sur internet pour son contenu sportif et de développement personnel qu’il propose sur ses réseaux sociaux. En effet, le natif d’Oran poste souvent ses aventures quotidiennes et livre constamment des conseils sur différents sujets et principalement le sport.

L’idée de ce projet qui pourrait paraitre assez folle pour certains, nous dit Omar dans sa vidéo d’annonce, lui est venue après une longue et mur réflexion sur sa vie, l’impacte positif qu’il pourrait donner, mais surtout la main d’aide qu’il pourrait tendre aux enfants malades.

Ainsi, avec l’autorisation et le soutien du ministère de la Jeunesse et des sports, ainsi que l’aide de l’association « Ness El Khir » qui aura pour mission de collecter les dons et les gains de ce gigantesque marathon, le départ de cette course aussi admirable qu’indocile a été donné ce lundi 25 juillet vers 16h depuis la place du premier novembre à Oran (place d’armes) en direction du mémorial du martyr à Alger.

Le périple au slogan ; « their blood, my sweat », qui veut littéralement dire : « leur sang, ma sueur » sera retransmis en Live sur YouTube afin de permettre à tous les fans et à la population de suivre les journées des deux aventuriers. Le cheminement du parcours se fera à travers les anciennes routes nationales rongeant le littoral, d’Oran jusqu’à la capitale ; permettant ainsi aux deux jeunes coureurs, tout en menant leur mission caritative, de découvrir les paysages du pays.