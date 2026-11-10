CONNECT : Alger coordonne avec l’ONUDC la lutte contre le terrorisme sahélien

Alger a accueilli ce mardi le lancement officiel de la branche Afrique de l’Ouest et Sahel du cadre stratégique « CONNECT » de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC). Cette initiative de deux jours vise à renforcer la coopération contre le terrorisme et ses liens avec le crime transfrontalier.

Des délégations ministérielles, des experts, des diplomates et des bailleurs internationaux y participent. Les intervenants ont salué l’expérience de l’Algérie dans la lutte antiterroriste.

Une menace où terrorisme et trafics s’entremêlent

La directrice générale des relations multilatérales au ministère des Affaires étrangères, Baya Bensmaïl, a décrit un contexte sécuritaire régional « d’une extrême sensibilité ». Selon elle, le terrorisme au Sahel et en Afrique de l’Ouest s’appuie de plus en plus sur le crime organisé. Elle a cité le trafic de drogues et d’armes, la traite des êtres humains, les enlèvements contre rançon et l’exploitation illicite des ressources naturelles.

Cette imbrication donne à la menace une dimension qui dépasse les capacités de chaque État. Baya Bensmaïl a aussi jugé la coopération entre les services insuffisante. Elle se limite souvent à l’échange d’informations de base et ne débouche que ponctuellement sur des enquêtes et des opérations conjointes.

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Un cadre adopté en 2024, désormais opérationnel

Le Groupe des pays africains à Vienne a adopté le cadre CONNECT en novembre 2024. Il a été présenté à New York en juillet dernier, lors de la Semaine des Nations unies contre le terrorisme. Le cadre entre désormais, depuis Alger, dans sa phase de mise en œuvre opérationnelle.

Il s’appuie sur la Charte des Nations unies et sur l’action collective multilatérale. L’Algérie estime que sa réussite repose sur trois principes : l’appropriation nationale et régionale, l’efficacité opérationnelle ainsi que l’approche globale.

Des ateliers techniques pour passer à l’action

Les participants travaillent sur des ateliers techniques portant sur la mise en service de plateformes opérationnelles multilatérales. Ces mécanismes doivent faciliter le partage d’informations en temps réel entre les polices, les douanes et les juridictions.

Les sessions visent aussi à adopter des feuilles de route et à désigner des coordinateurs régionaux pour chaque axe de surveillance.

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L’approche algérienne : sécurité, prévention et développement

Baya Bensmaïl a affirmé que la réponse sécuritaire ne suffit pas. Elle doit s’accompagner de prévention et du respect de la primauté du droit. Il faut aussi traiter les conditions favorables à l’extrémisme, notamment l’assèchement des sources de financement, en empêchant le versement de rançons aux groupes terroristes.

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Elle a rappelé que l’Algérie, sous la conduite du président Abdelmadjid Tebboune, applique une approche globale reposant sur le principe des « solutions africaines aux problèmes africains ». Celle-ci couvre aussi le développement durable, la coordination du renseignement et l’accueil d’institutions continentales spécialisées.

Les partenaires saluent l’expérience algérienne

Plusieurs responsables ont pris la parole, dont Mirna Bouhabib, représentante régionale adjointe du Bureau de l’ONUDC pour le Moyen-Orient et l’Afrique, qui a salué l’engagement de l’Algérie. Elle a plaidé pour la primauté du droit, des institutions solides, la protection des droits de l’homme et le renforcement des capacités des services.

Maïmounata Ouattara, ambassadrice et représentante permanente du Burkina Faso auprès des organisations internationales à Vienne, a salué de sa part le « rôle pionnier » de l’Algérie.

Enfin, Brigitte Strobel-Shaw, directrice par intérim de la Division des affaires des traités de l’ONUDC, a présenté CONNECT comme un processus porté par les États africains. Elle a souligné l’importance de ce lancement pour intensifier les échanges d’informations et articuler les efforts nationaux et régionaux.

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