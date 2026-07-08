Alger – New Delhi : une nouvelle ligne aérienne directe dès octobre 2026, voici ce qu’il faut savoir

L’axe Alger-New Delhi s’apprête à franchir un cap décisif. À l’occasion d’une rencontre avec la presse nationale organisée à l’ambassade sous le thème « L’essor d’une Inde en plein renouveau » (Rise of Resurgent India), l’ambassadrice de l’Inde en Algérie, la Dre Swati Vijay Kulkarni, a tracé les contours d’une coopération bilatérale entrée dans une nouvelle ère.

Devant les professionnels des médias, la diplomate a mis en avant les progrès multidimensionnels de son pays pour mieux souligner le potentiel immense de codéveloppement avec l’Algérie, porté par une vision commune de la coopération Sud-Sud.

Air Algérie au cœur du rapprochement

Le premier signal fort de cette accélération interviendra dès la fin du mois d’octobre 2026, avec le lancement attendu du vol direct d’Air Algérie reliant Alger à New Delhi.

Plus qu’une simple ligne commerciale, ce pont aérien direct est perçu comme le catalyseur indispensable pour fluidifier les déplacements des hommes d’affaires, stimuler les investissements croisés et rapprocher les deux peuples.

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Cette connectivité nouvelle pourrait même ouvrir des perspectives inédites dans le secteur culturel, notamment à travers des échanges avec l’industrie cinématographique indienne, la plus prolifique au monde.

Par ailleurs, d’importantes opportunités de coopération existent dans des secteurs tels que :

les composants automobiles ;

l’agro-industrie ;

l’industrie pharmaceutique ;

les dispositifs médicaux ;

ainsi que d’autres industries manufacturières à forte valeur ajoutée.

L’Algérie comme hub africain pour l’industrie indienne

Sur le plan industriel, la complémentarité entre les deux pays repose sur une vision commune. L’Algérie, forte de sa position géographique et de sa jeunesse qualifiée, se positionne désormais comme une plateforme d’ancrage idéale pour les entreprises indiennes désireuses de rayonner sur le marché africain.

New Delhi encourage activement ses opérateurs à nouer des joint-ventures (coentreprises) avec des partenaires algériens dans des secteurs où l’expertise indienne est mondialement reconnue.

L’industrie pharmaceutique, la fabrication de dispositifs médicaux, les composants automobiles ou encore l’agro-industrie sont en première ligne. Pour l’économie nationale, l’enjeu est de taille : il s’agit non seulement de créer des emplois, mais surtout de garantir un transfert de technologies et une montée en compétences des ressources humaines locales.

Le « soft power » indien s’enracine en Algérie

En parallèle de cette offensive économique, l’Inde déploie en Algérie une diplomatie culturelle de plus en plus populaire, portée par la pratique du yoga et l’enseignement linguistique.

Les rassemblements réguliers organisés au Jardin d’Essai du Hamma à Alger ont fait des émules, puisque les activités s’étendent désormais à des wilayas comme Tizi Ouzou ou Laghouat, tandis que les retraites de yoga dans le Sahara algérien commencent à séduire de plus en plus d’amateurs.

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Pour structurer ce lien, l’Ambassade de l’Inde à Alger propose désormais des cours de yoga gratuits trois fois par semaine et s’apprête à relancer ses formations gratuites en langue hindi à destination des étudiants algériens.

Une croissance indienne au service du codéveloppement

Cette dynamique bilatérale s’appuie sur la santé de l’économie indienne. Devenue la grande économie à la croissance la plus rapide au monde, l’Inde affiche un PIB nominal de 4 150 milliards de dollars et une croissance supérieure à 7,5 %.

Cette puissance financière, soutenue par des réformes numériques spectaculaires (comme le système UPI qui gère la moitié des paiements instantanés de la planète), s’accompagne d’une réussite sociale notable : l’accès à l’électricité et à l’eau potable y est désormais quasi universel.

Cette prospérité profite également aux provinces indiennes, à l’image du Rajasthan. Ce vaste État, qui pèse à lui seul 200 milliards de dollars de PIB grâce à ses ressources minières et agricoles, incarne parfaitement la double facette de l’Inde contemporaine.

Entre tradition et modernité, ses cités mythiques, de Jaipur, la « Ville Rose », à Udaipur, la « Ville des Lacs », continuent d’attirer les voyageurs du monde entier.

Un voyage haut de gamme que les touristes algériens peuvent d’ailleurs planifier depuis Alger via les hubs du Moyen-Orient, en attendant de pouvoir embarquer, dès l’automne, à bord des ailes d’Air Algérie vers New Delhi.