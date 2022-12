Alger – Montréal : Air Algérie change son programme pour février 2023

Après un été qui a permis au secteur du transport aérien de faire un réel bond et de relancer cette activité qui avait subi les effets liés à la pandémie de la COVID-19, la saison hivernale a été, elle aussi, une réelle opportunité pour les compagnies aériennes. Cette période de l’année est propice pour les voyages, entre vacances, fêtes de fin d’année ou encore retrouvailles avec la famille, les Algériens du monde entier rentrent voir leurs proches ou s’en vont passer leurs vacances à l’étranger. Cependant si les compagnies étoffent leurs offres afin de répondre à une demande en continuelle hausse, elles font un pas en arrière au mois de février à cause d’une baisse de la demande.

C’est pour cela que la compagnie aérienne nationale algérienne Air Algérie a décidé d’annuler plusieurs vols en direction et en partance du Canada, plus précisément de Montréal pour le mois de février 2023

Air Algérie annule 3 vols, nous vous communiquons les dates

Comme énoncé précédemment, Air Algérie a annulé trois vols reliant Alger à Montréal pour le mois de février. Selon le média Algérie Expat (un site web d’information et de conseils dédié principalement à la diaspora algérienne à l’étranger) ; la compagnie aérienne a annulé 3 vols Montréal- Alger- Montréal, le 1er, 8 et 15 février.

Air Algérie a tenu à apporter quelques précisions aux voyageurs en expliquant les raisons de ces annulations. Elle affirme donc que c’est dû au manque de passagers. La compagnie a préféré annulé les vols et éviter de faire des voyages vides.

En ce qui concerne les passagers ayant déjà réservé des billets pour ces dates, les réservations se verront transférée au vendredi qui suit. Cette nouvelle risque d’en déplaire à certains, surtout si le voyage a été préalablement organisé selon les dates sélectionnées.