Alger mise sur le savoir-faire américain : Hill International au service de l’extension du métro

La société américaine Hill International, spécialisée dans la gestion de programmes, de projets et de constructions publiques, a annoncé qu’elle avait commencé à travailler avec l’entreprise du métro d’Algérie sur l’extension de la ligne Ain Naadja-Baraki, au sud de la capitale.

Dans une publication sur LinkedIn ce lundi, l’entreprise a indiqué qu’elle sera le maître d’œuvre de ce projet d’extension : “Hill est ravi de commencer à travailler avec l’Entreprise Métro d’Alger sur l’extension de la ligne de métro Ain Naadja-Baraki à Alger.”

Son équipe sera chargée de revoir la conception, de gérer le projet, les constructions et le site, ainsi que de superviser l’approvisionnement, l’installation et la mise en service des systèmes intégrés, de la voie, de l’aménagement des stations et de leur synchronisation avec les lignes existantes.

Une entreprise américaine majeure pour l’extension du métro d’Ain Naadja-Baraki

La publication souligne que ce nouveau contrat confirme l’excellente performance de Hill International et son engagement envers l’Algérie, ainsi que la croissance du marché ferroviaire et des transports publics dans le pays, que ce soit pour le métro, les trains à grande vitesse ou d’autres types de transport guidé.

“Cette nouvelle attribution témoigne de la solide performance de Hill et de son engagement envers l’Algérie, ainsi que de la croissance du marché algérien du rail et du transport en commun dans le métro, le train à grande vitesse et d’autres types de transport guidé”, Lit-on sur son communiqué publié sur Linkedin.

Sur son site web, l’entreprise précise qu’elle offre des services de gestion de programmes, de projets et de constructions dans un large éventail d’industries, exécutant des projets majeurs à travers le monde.

« Nos services incluent l’ingénierie, l’estimation des coûts, l’assurance qualité, l’inspection, la planification, la gestion des risques et les services consultatifs », indique-t-elle.

Notons que Hill International est la troisième plus grande entreprise de gestion de projets et de constructions aux États-Unis.