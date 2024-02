Alger – Métro, Tramway, Etusa : le programme du Ramadan 2024 dévoilé

ALGER – La direction des transports de la wilaya d’Alger a dévoilé le programme spécial qu’elle a mis en place pour le mois sacré de Ramadan. Celui-ci prévoit le rallongement des heures de service pour le métro, le tramway, le téléphérique et l’ETUSA.

Selon ce qu’un responsable de la direction des transports a déclaré au journal Ennahar Online, voici les détails du programme :

Le Métro fonctionnera tous les jours, de 7h00 à 1h30 du matin. Quant au Tramway, le programme se présente comme suit :

Ruisseau – Dergana : De 6h30 à 00h00 (avec une interruption de 30 minutes au moment de l’iftar).

Dergana – Ruisseau : 6h30 à 22h50

Téléphérique Bab El Oued :

De 7h00 à 18h00 et de 21h00 à 00h00, du samedi au jeudi.

De 14h30 à 18h00 et de 21h00 à 00h00, le vendredi.

Télécabine de Maqam Echahid:

De 8h00 à 18h00 et de 21h00 à 1h00 du matin

Téléphérique Palais de la Culture :

De 8h00 à 18h00, du lundi au jeudi.

À noter que le téléphérique travaille tous les jours, sauf le vendredi et les jours fériés.

Le programme de l’ETUSA durant le Ramadan 2024

En ce qui concerne l’ETUSA (transport urbain par bus), deux services sont prévus :

Journée : 124 lignes desservies par 252 bus, de 6h00 à 18h00, avec une fréquence de 20 à 40 minutes du lundi au jeudi. 176 bus le samedi et 123 bus le vendredi.

avec une fréquence de 20 à 40 minutes du lundi au jeudi. 176 bus le samedi et 123 bus le vendredi. Soirée : 56 lignes desservies par 72 bus, de 20h00 à 2h00 du matin, tous les jours du mois de Ramadan.

Ces lignes couvrent les points et les itinéraires les plus fréquentés (Ben Aknoun, Place du 1er Mai, Place Maurice-Audin, les Sablettes, etc.) et assurent la liaison avec les autres modes de transport (métro, tramway, train).

Le secteur privé du transport public de personnes s’engage à respecter le même programme et les mêmes horaires pour toutes les lignes exploitées.