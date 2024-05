Alger – Marseille : signature d’un accord de coopération décentralisé

Un nouveau pas vers le renforcement des liens entre la France et l’Algérie a été franchi ce lundi, avec la signature d’un accord de coopération décentralisée entre la wilaya d’Alger et la mairie de Marseille. Cet événement a été marqué par la présence du wali d’Alger, Noureddine Rebehi, et du maire de Marseille, M. Benoit Payan.

L’accord, scellé lors d’une réunion entre les délégations des deux régions, revêt une importance particulière dans le renforcement des relations à l’échelle locale entre les deux pays. Il témoigne de la volonté des autorités locales de développer des liens étroits et mutuellement bénéfiques.

De plus, selon les informations fournies par les services de la wilaya, cet accord englobe divers aspects. Parmi les principaux objectifs figurent la promotion de l’échange d’expertise et d’expériences dans des domaines clés tels que le développement économique, social et culturel.

Lors de la réunion, une présentation a été faite concernant la vision stratégique de développement et de modernisation de la capitale algérienne. Cette initiative souligne l’engagement des deux parties à œuvrer ensemble pour promouvoir le progrès et le bien-être de leurs citoyens.

Engagement en faveur du développement

En outre, l’accord témoigne de l’engagement des autorités locales à travailler de concert pour stimuler le développement dans leurs régions respectives. Il met en lumière l’importance de la coopération décentralisée dans la réalisation d’objectifs communs de développement durable.

Une des pierres angulaires de cet accord est le partage d’expertise et de bonnes pratiques entre Alger et Marseille. Cette collaboration vise à favoriser l’apprentissage mutuel et à renforcer les capacités des deux régions.

À travers cet accord, les habitants d’Alger et de Marseille peuvent espérer voir une amélioration tangible de leur qualité de vie. Les initiatives conjointes prévues dans les domaines de l’éducation, de la santé et de l’urbanisme auront un impact direct sur leur quotidien.

Cette collaboration entre Alger et Marseille marque le début d’une coopération dynamique et proactive. Elle ouvre la voie à de nouveaux projets et initiatives visant à relever les défis communs auxquels sont confrontées les deux villes.

Pour conclure, l’accord entre Alger et Marseille illustre également le potentiel de la coopération régionale dans la promotion du développement local. Il pourrait servir de modèle inspirant pour d’autres villes et régions cherchant à établir des partenariats similaires.