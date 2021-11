Alger – Marseille : le nouveau navire de l’ENTMV recoud la déchirure

La pandémie du Coronavirus a paralysé le monde entier. La propagation dangereuse de ce virus mortel a obligé la majorité des pays du monde à fermer leur espace terrestre, maritime, mais aussi aérien, afin d’éviter le pire.

Parmi les pays qui ont été fortement touchés par la Covid-19, figure l’Algérie. À cet effet, et suite au chiffre alarmant enregistré, les autorités du pays ont procédé à la fermeture de tous les espaces, et ce, dans l’espoir de limiter la circulation du virus.

Après trois vagues désastreuses, le pays semble enfin attraper son équilibre. Suite à cela, les mêmes autorités ont procédé, le 1e juin dernier, à la réouverture partielle des frontières aériennes.

Cependant, le nombre de vols programmés demeurait insuffisant face à la forte demande des voyageurs ainsi que de la diaspora. Sur ce, le gouvernement algérien a opté récemment pour la reprise des croisières afin de soulager la pression sur le trafic aérien.

La reprise des croisières après 19 mois de suspension

En effet, les autorités compétentes ont choisi la date d’aujourd’hui, le lundi 1e novembre 2021, pour lancer officiellement la reprise du trafic maritime avec la France après une longue absence.

Ce lundi, la joie des Algériens, notamment de la diaspora, est multipliée par deux. Ces derniers fêtent ce grand événement historique du déclenchement de la Révolution nationale, ainsi que la reprise des croisières, après plus de 19 mois de suspension.

Aujourd’hui, les croisières entre les deux villes, Alger et Marseille sont reprises, et ce, à partir de 16 heures, par un départ de la capitale algérienne, et une arrivée après 19 heures de traversée en mer. Ce qui veut dire que le navire arrivera demain à 11 heures à sa destination, Marseille.

Le nouveau navire peut transporter 1 800 passagers

Ce n’est pas tout ! Les clients d’Algérie Ferries ont également la chance d’embarquer à bord du tout nouveau venu dans la flotte, le navire Badji Mokhtar 3. Ce dernier peut transporter jusqu’à 1 800 passagers dans chaque traversée.

Toutefois, et afin de respecter les mesures prises par le gouvernement afin de lutter contre la Covid-19, ledit navire ne portera que 1 500 passagers, soit une réduction de 20 %. Outre des 1 500 passagers, Badji Mokhtar 3 peut transporter également 600 véhicules à son bord.

Pour rappel, le nouveau navire va assurer la ligne Alger – Marseille, tout en attendant la reprise des autres lignes, mais aussi de l’activité des autres navires de l’Entreprise Nationale du Transport Maritime des Voyageurs, à savoir, Tassili 2, Dajazaïr2 et Tarik Ibn Ziad.