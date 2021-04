Alger : mandat de dépôt pour 24 manifestants arrêtés Samedi

24 manifestants arrêtés samedi 3 avril et présentés aujourd’hui devant le procureur et juge d’instruction du tribunal de Bainem dans la wilaya d’Alger ont été placées sous mandat de dépôt.

Parmi les 24 détenus figurent, selon le Comité national pour la libération des détenus (CNLD) : Abdelhak Ben Rahmani dit Merouane, Talhi Saïd dit Zinou, Slimane Hocine, Abdelli Zouhir Abdeldjalil, Ahmed Betrouni, Walid Oudjit, Agoumadz Bachir, Menkhel Mohamed Lamine, Salah Abdelhak, Malek Abdelhalim.

Ces derniers ont été arrêtés samedi dernier lors d’une marche du Hirak organisée, dans la capitale Alger, ils sont tous accusés pour « Atteinte à l’unité nationale, attroupement non armé et incitation à attroupement non armé ».

Pour rappel, des centaines de manifestants ont investi samedi 3 avril 2021 les rues d’Alger Centre pour marcher et maintenir la pression et la mobilisation du mouvement populaire Hirak.

Affaire Saïd Chetouane : ouverture d’une enquête

Une enquête a été ouverte après la diffusion sur des réseaux sociaux de vidéos dans lesquelles l’adolescent Said Chetouane a révélé qu’il a été victime d’attouchements sexuels dans un commissariat après son arrestation samedi à Alger lors d’une manifestation du Hirak, a annoncé la police dimanche 4 avril.

« Après la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle ses auteurs prétendent qu’un mineur aurait été maltraité dans un commissariat d’Alger, les services de la sûreté de la wilaya (préfecture) ont informé le procureur de la République, qui a aussitôt ordonné l’ouverture d’une enquête », lit-on dans le communiqué publié par la Police.

Le même communiqué a précisée tout de même que, Said cehtouane (15 ans), qui a été interrogé « en présence de sa mère » concernant des accusations d’« attroupement sur la voie publique », a été « examiné par un médecin légiste avant d’être remis en liberté », a précisé cette source.