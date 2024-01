Alger – Madrid : « L’Algérie est un pays ami » et « un partenaire stratégique », Sanchez

Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, s’exprimant lors de la 8ème Conférence des Ambassadeurs, a qualifié l’Algérie de « pays ami » et de « partenaire stratégique ». Cette déclaration intervient après le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays en novembre dernier.

Pedro Sanchez a abordé les priorités de la politique étrangère espagnole devant les 130 ambassadeurs réunis à Madrid. Selon le journal espagnol « El Periodico de Espana », le Premier ministre a souligné que « l’Algérie est un pays ami, et nous continuerons à œuvrer pour maintenir les relations avec ce partenaire stratégique ».

Selon le même média, la préservation des relations avec l’Algérie est un défi majeur pour la politique étrangère espagnole. Après une période de tensions qui a duré près de deux ans, marquée par le revirement de la position de Sanchez concernant le Sahara occidental, le réchauffement des relations entre les deux nations est un signe positif.

Moins de trois mois après le retour de l’ambassadeur de l’Algérie à Madrid en novembre dernier, Pedro Sanchez a souligné l’importance de maintenir des liens forts avec ce pays. Ce retour a marqué le début d’un réchauffement diplomatique après une période de tensions qui a eu un impact économique sur l’Espagne.

Selon le ministre des affaires étrangères, Ahmed Attaf, le discours de Pedro Sanchez devant l’assemblée générale de l’ONU a été déterminant pour le rétablissement des relations. « Ce qui a donné le feu vert pour reprendre nos relations avec l’Espagne, c’est le discours prononcé par Pedro Sanchez devant l’assemblée générale de l’ONU. Là il a changé de position et c’est tout ce que nous avons demandé: que l’Espagne s’aligne sur la position de l’Europe, » a affirmé Attaf sur Al Jazeera, soulignant le revirement de la position espagnole.

Répercussions économiques de la crise diplomatique

La crise diplomatique entre l‘Algérie et l’Espagne pendant deux ans n’a pas seulement eu des répercussions politiques, mais elle a également affecté l’économie espagnole. Les opérateurs économiques du pays ont souligné à plusieurs reprises les conséquences négatives de cette période de tensions.

Alors que les relations entre l’Algérie et l’Espagne connaissent un nouvel élan, les deux pays ont l’opportunité de renforcer mutuellement leurs liens économiques et diplomatiques. La déclaration de Pedro Sanchez en tant que « pays ami » et « partenaire stratégique » ouvre la voie à une collaboration renforcée entre les deux nations.

En conclusion, le rétablissement des relations entre l’Espagne et l’Algérie marque le début d’une nouvelle ère diplomatique. Les défis passés ont cédé la place à une opportunité de coopération mutuelle, soulignant l’importance d’un dialogue ouvert et de relations solides entre ces deux nations amies.

