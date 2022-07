Alger – Londres : Air Algérie transfère ses vols du 22 et 23 juillet

Après avoir annoncé d’éventuelles perturbations concernant les vols en provenance et à destinations de l’aéroport de Londres Heathrow ; Air Algérie a annoncé ce mercredi le transfert de ses vols du 22 et 23 juillet à un autre aéroport londonien.

Dans un communiqué rendu public ce mercredi 20 juillet, la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a informé « ses passagers à destination et en provenance de Londres du transfert des vols du 22 et 23 juillet 2022 à l’aéroport Londres Stansted ».

En effet, Air Algérie a expliqué que ce transfert intervient à cause de la saturation de l’aéroport de Londres Heathrow, qui a impacté la plupart des compagnies aériennes. Notant que le changement interviendra comme suit :

AH2054 Alger – Londres Heathrow devient AH2354 Alger -Londres Stansted à 14h50.

AH2055 Londres Heathrow – Alger devient AH2355 Londres Stansted -Alger à 19h00.

« Air Algérie ne manquera pas de vous informer de l’évolution de la situation et vous informe de la mise à disposition de bus pour le transfert entre l’aéroport Londres Heathrow et Londres Stansted » ; a encore précisé la compagnie aérienne nationale.

Vols Alger – Londres : les raisons des perturbations dévoilées

Pour rappel, le 14 juillet dernier ; Air Algérie avait fait part des possibles perturbations des vols à destination et en provenance de Londres à compter du 22 juillet. Et ce, en raison de la saturation de l’aéroport de Londres Heathrow.

Londres Heathrow est le plus grand aéroport britannique. Depuis quelque temps, l’enceinte fait face à un manque de personnel et a décidé de demander aux compagnies aériennes de ne plus vendre de billets à sa destination.

D’ailleurs, le 12 juillet dernier, l’aéroport de Londres Heathrow avait décidé de limiter son nombre de passagers à 100000 par jour. Soit une réduction de 4000 voyageurs par jour. L’aéroport connaît aussi de vraies perturbations, notamment des retards et des annulations de vols. Ainsi que des soucis de livraison des bagages.