Alger : L’ETUSA renforce son réseau avec deux nouvelles lignes dès ce lundi

Dans l’optique d’améliorer la mobilité urbaine et de désenclaver les nouveaux pôles d’habitation, l’Entreprise de Transport Urbain et Suburbain d’Alger (ETUSA) a annoncé ce dimanche l’ouverture de deux nouvelles lignes de bus, effectives à partir du lundi 20 avril 2026.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des orientations du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Saayoud, visant à fluidifier les déplacements des citoyens, particulièrement au sein des zones à forte densité démographique.

L’extension du réseau concerne deux axes stratégiques reliant la périphérie est au centre-ville et aux zones limitrophes :

Ligne n° 620 : Gare de Reghaïa ↔ Station du 02 Mai

Itinéraire : Départ de la cité 2000 logements AADL (CNEP) de Reghaïa , passage par la gare routière de Reghaïa, avec pour terminus la station du 02 Mai. Horaires : Le premier départ est fixé à 06h00 depuis la cité 2000 logements, tandis que la dernière navette quittera la station du 02 Mai à 18h40.

Itinéraire : Départ de la cité , passage par la gare routière de Ligne n° 621 : Boucle Reghaïa ↔ Bourâada Itinéraire : Ce circuit reliera la gare routière de Reghaïa et la cité 438 logements AADL de Boudouaou à la cité 2800 logements de Bourâada , avant de revenir à son point de départ initial. Horaires : Le service débutera à 06h30 depuis la cité 2800 logements de Bourâada. Le dernier départ de la gare routière de Reghaïa est programmé pour 18h10.



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Par ce renforcement, l’ETUSA réaffirme son engagement à répondre aux besoins croissants des usagers de la capitale et de sa périphérie, garantissant ainsi un service public plus proche et plus efficace.

Renforcement du parc mobile : Réception de 102 nouveaux bus pour la capitale

En parallèle de l’extension de son réseau, l’ETUSA franchit une étape cruciale dans la modernisation de sa flotte. Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports a récemment annoncé la réception d’un premier lot de 102 bus, destinés à renforcer la qualité de service et le confort des usagers algérois.

Cette dotation s’inscrit dans le cadre d’une commande globale de 320 véhicules livrés par l’Établissement de développement de l’industrie de véhicules (EDIV) de Rouiba, fleuron de la Direction des fabrications militaires. Ce choix de la production nationale souligne la volonté de l’État de s’appuyer sur l’expertise locale pour répondre aux besoins pressants en mobilité urbaine.

L’opération s’inscrit directement dans la mise en œuvre des directives du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant à renouveler le parc national de transport de voyageurs avec un objectif ambitieux de 10 000 nouveaux bus.

Sous la supervision du ministre de l’Intérieur, Saïd Sayoud, cette livraison, effectuée mercredi dernier, se décline en deux catégories pour répondre aux spécificités du trafic de la capitale :

32 bus de grande capacité pouvant accueillir jusqu’à 100 passagers, destinés aux grandes lignes à forte affluence.

pouvant accueillir jusqu’à 100 passagers, destinés aux grandes lignes à forte affluence. 70 bus de 37 places, idéaux pour les zones suburbaines et les nouveaux quartiers aux rues parfois plus étroites.

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Au-delà d’Alger, le ministère précise que ce processus de réception se poursuit à travers les différentes wilayas du pays. L’objectif final est clair : généraliser et renforcer le service de transport public sur l’ensemble du territoire national, en garantissant aux citoyens des moyens de transport modernes, alliant sécurité et confort.

Avec cette montée en puissance logistique, l’ETUSA semble désormais mieux armée pour relever le défi de la densité démographique et offrir une alternative crédible à la voiture individuelle.