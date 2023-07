Alger : l’ETUSA lance 3 nouvelles lignes

La Société des transports urbains et semi-urbains d’Alger, ETUSA, a récemment annoncé l’ouverture de trois nouvelles lignes de transport reliant la promenade des Sablettes à différents quartiers de la capitale.

| À LIRE AUSSI : Emirates décroche 5 récompenses pour la santé et la sécurité dans le transport terrestre

Dans le cadre des efforts visant à faciliter les déplacements des familles et des résidents d’Alger vers les Sablettes pendant la saison estivale 2023, l’ETUSA a établi les lignes de transport suivantes :

Ligne n°125 : Trajet Bachdjerah- promenade des Sablettes

Ligne n°126 : Trajet Place du premier Mai – promenade des Sablettes

Ligne n°127 : Trajet place des martyrs – promenade des Sablettes

Ces nouvelles lignes offriront aux habitants d’Alger une option pratique et accessible pour se rendre a ce lieu, leur permettant ainsi de profiter pleinement des installations et des activités proposées pendant cette saison estivale.

Un terrible accident de la route à Bordj Bou Arreridj

Un dramatique accident de la circulation s’est malheureusement produit tôt ce mercredi matin sur l’autoroute Est-Ouest, dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj. Selon un communiqué publié sur la page de la Direction générale de la protection civile, l’accident a entraîné la perte tragique de huit vies et a laissé 40 personnes blessées.

D’après les informations fournies par la gendarmerie nationale, l’accident s’est produit vers 2 heures du matin, au niveau de l’échangeur de Hammam El Biban, situé dans la commune d’El Mansourah. Il semblerait que l’accident soit survenu à la suite du dérapage d’un bus de transport de voyageurs effectuant la ligne Mila-Alger.

| À LIRE AUSSI : Le CNESE préconise le permis à points pour diminuer les accidents de la route

Cet événement douloureux rappelle une fois de plus l’importance de la prudence et du respect des règles de sécurité routière. Les autorités continueront à travailler sans relâche pour assurer la sécurité des usagers de la route et prévenir de tels accidents à l’avenir. Nos pensées vont aux familles des victimes et à tous ceux qui ont été affectés par cette tragédie.