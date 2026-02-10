Alger : ETUSA annonce l’ouverture d’une nouvelle ligne à partir de ce mercredi 11 février

Bonne nouvelle pour les habitants de l’est d’Alger : l’ETUSA inaugure ce mercredi 11 février une nouvelle ligne de bus avec des rotations adaptées aux besoins des citoyens.

En effet, selon un communiqué de l’entreprise, cette nouvelle liaison s’inscrit directement dans le cadre de l’amélioration de la qualité de service et de la facilitation des déplacements des citoyens en périphérie d’Alger. La ligne reliera le quartier Chebcheb à la station de Reghaïa

Pour répondre aux besoins des travailleurs et des étudiants, les rotations débuteront tôt le matin :

Départ initial : La première navette s’élancera à 06h00 depuis le quartier Chebcheb.

Dernier trajet : La fin de service est programmée à 18h20, heure du dernier départ depuis la station de Reghaïa vers Chebcheb.

Le parcours a été étudié pour desservir plusieurs points névralgiques de la zone. Depuis le quartier Chebcheb, les bus passeront successivement par les quartiers Djaâfri, Ghazali et El Bay, avant de poursuivre vers Ben Saïdane. La ligne marquera également des arrêts à la station Faoussi et au marché de Reghaïa, pour enfin atteindre son terminus à la station de Reghaïa.

Avec ce nouveau déploiement, l’ETUSA espère désengorger les axes routiers de la zone Est et offrir une alternative de transport fiable aux résidents de ces quartiers en pleine expansion.

Plan Ramadan 2026 : L’ETUSA mobilise ses troupes pour la nuit

Au-delà de cette nouvelle extension, l’ETUSA s’apprête à adapter son offre au rythme du mois sacré. Pour répondre à la forte demande de mobilité nocturne après l’Iftar, l’entreprise a validé un dispositif exceptionnel. Les bus de l’ETUSA assureront désormais des rotations prolongées jusqu’à 01h30 du matin, permettant ainsi aux Algérois de profiter pleinement des soirées de Ramadan.

Ce renforcement s’inscrit dans un plan de transport global incluant le métro et le tramway, mais place l’ETUSA comme le pivot du transport de surface, assurant la liaison entre les quartiers résidentiels et les pôles d’attractivité de la capitale durant toute la nuit.

Comment se rendre à la Grande Mosquée pour les Tarawih ?

Une attention particulière a été accordée aux fidèles souhaitant rejoindre la Grande Mosquée d’Alger (Djamaâ El-Djazaïr). La wilaya a mis en place un programme de navettes spécifiques dédié aux prières de Tarawih et à la prière du vendredi.

Des points de ramassage stratégiques seront activés pour couvrir l’ensemble de la wilaya :