Alger : l’ETUSA annonce la gratuité de tous ses bus ce 2 juillet

Ce mercredi, l’Entreprise de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) a officialisé une mesure forte : l’intégralité de son réseau de lignes sera accessible gratuitement ce jeudi 2 juillet 2026, journée des élections législatives.

Aucun ticket à acheter, aucune validation requise. La décision vise un objectif unique : lever tout obstacle logistique entre les Algérois et leur bureau de vote.

La gratuité couvre la totalité de la journée et s’applique à l’ensemble des lignes exploitées par l’entreprise publique. Dans son communiqué, la direction précise que cette initiative exceptionnelle a pour vocation de garantir à chaque citoyenne et à chaque citoyen des conditions de déplacement optimales vers les différents centres de vote.

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Mobilisation générale des équipes sur le terrain

Pour tenir cet engagement, l’entreprise ne laisse rien au hasard. Voici la reformulation de vos deux phrases à la voix active : L’ETUSA a placé l’ensemble des équipes opérationnelles et techniques en état de mobilisation générale dès l’annonce. Elle déploiera un dispositif d’encadrement rigoureux sur le terrain pour garantir le respect des fréquences de passage et absorber la hausse prévisible de la demande.

L’objectif affiché est d’assurer des rotations fluides tout au long de la journée. La direction de l’ETUSA a insisté sur sa capacité à répondre efficacement aux pics d’affluence attendus, notamment aux heures d’ouverture et de fermeture des bureaux de vote.

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Le 2 juillet, une journée encadrée par un arsenal de mesures exceptionnelles

La gratuité des bus s’inscrit dans un cadre bien plus large. La Direction générale de la Fonction publique et de la Réforme administrative (DGFPRA) a confirmé que le 2 juillet constitue une journée d’absence autorisée et intégralement rémunérée pour tous les salariés, qu’ils relèvent du secteur public, du privé ou d’un statut horaire. Aucune retenue sur salaire ne peut être appliquée.

Sur le plan sécuritaire, la Gendarmerie nationale a par ailleurs annoncé des restrictions de circulation pour les véhicules de transport de marchandises et de carburants entre le 1er et le 3 juillet. Ce scrutin verra 407 députés élus dans 69 circonscriptions à travers le pays, auxquels s’ajoutent les sièges réservés à la communauté nationale établie à l’étranger.

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