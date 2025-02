ALGER – L’ETUSA adapte ses services pour le Ramadan 2025 : horaires, lignes et tarifs

L’Entreprise publique de transport urbain et suburbain d’Alger, ETUSA, a mis en place un programme spécial pour le mois de Ramadan, visant à assurer la mobilité des citoyens entre les différents quartiers et communes de la capitale jusqu’à 2h30 du matin, selon un communiqué publié ce jeudi par l’entreprise.

Le communiqué précise que les trajets, en semaine durant la première moitié du mois, débuteront à 5h50 et se poursuivront jusqu’à 18h, puis reprendront de 19h50 à 1h30 du matin, avec 182 lignes en journée et 79 lignes après la rupture du jeûne.

Pour les week-ends, le programme couvrira 182 lignes en journée et 79 lignes après l’Iftar, avec des horaires allant de 6h50 à 17h30, puis de 19h50 à 2h30 les vendredis, et de 6h30 à 17h40, puis de 19h50 à 2h30 les samedis.

Programme spécial Ramadan 2025 de l’ETUSA : horaires et lignes renforcées

Le communiqué ajoute que, pour la seconde moitié du mois de Ramadan, les heures de service seront prolongées jusqu’à 2h30 du matin. L’entreprise ajustera également ses horaires en fonction de l’heure de la prière du Maghreb.

Concernant les trajets vers et depuis Djamaâ El-Djazaïr (la Grande Mosquée d’Alger), sept voyages ont été programmés en direction de la mosquée, au départ de la place du 1ᵉʳ Mai, de la place Audin, de la place des Martyrs, de la station Kouba, de la station polyvalente « El Maadoumine », de la station Khemis El Khechna, en passant par Hamadi et Ouled Moussa, ainsi que par Rouïba et El Hamiz.

Les premiers départs sont prévus à 19h20 et 19h40, tandis que les trajets de retour débuteront immédiatement après la prière de Tarawih, en direction des points de départ.

Le prix du billet (aller-retour) pour ces trajets est fixé à 50 dinars pour les zones urbaines et à 100 dinars pour les zones suburbaines, selon la même source.

Avec ce dispositif, ETUSA renforce son offre de transport pendant le mois sacré, facilitant ainsi les déplacements des citoyens pour les prières et les activités nocturnes.