Alger : les travailleurs de la santé interpellent de nouveau Tebboune

Aujourd’hui, les travailleurs de la santé à Alger ont organisé un sit-in qui a duré deux heures complètes, afin d’exprimer leur mécontentement et interpeller le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

En effet, le syndicat du secteur de la santé a organisé un sit-in dans les établissements de santé et hospitaliers, où les professionnels se tenaient entre 10 et 12 heures dans les cours des hôpitaux et ont soulevé leurs revendications de longue date sans refléter les promesses faites par la tutelle.

Lors d’une conférence de presse tenue dans la cour du CHU Nafissa Hammoud (ex Parnet) dans la capitale où un grand sit-in a été organisé, Mohamed Youssfi, président du Syndicat National des Praticiens Spécialistes de la Santé Publique, a considéré que « le sit-in en question est symbolique et un pas pour faire entendre la voix des professionnels par le Président de la République et son appel à intervenir pour résoudre la crise dans le secteur de la santé ».

Laouar rappelle les exigences des travailleurs de la santé

Dans le même chapitre, et en réponse aux récentes réunions de dialogue menées par le ministère de la Santé avec le partenaire social, Youssfi a déclaré : « les problèmes sont accumulés et se compliquent avec le ministre Abderrahmane Benbouzid, car les rencontre qui nous ont réunis avec ce dernier n’ont abouti à aucune conclusion. »

De son côté, Salah Laouar, président du Syndicat national des médecins généralistes, a rappelé les exigences des professionnels, à leur tête l’amélioration du pouvoir d’achat tout en révisant les lois fondamentales et en améliorant les conditions professionnelles au profit du travailleur et du patient.

Par ailleurs, Laouar a souligné que les instructions du président de la République, en ce qui concerne la subvention de la Covid-19, l’assurance complète, la révision des lois fondamentales et l’allocation d’infection n’ont pas été appliquées