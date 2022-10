Alger : les réseaux sociaux font tomber un voleur de téléphone

Les services de sécurité de la commune de Bab el oued à Alger ont arrêté ce dimanche un voleur de téléphone , ce dernier repéré grâce à une vidéo virale troublante les réseaux sociaux notamment Instagram.

La patrouille de la police de la wilaya d’Alger spécialisée dans les vols et fraudes a arrêté cet individu en le localisant , à noter que ce voleur sème régulièrement peur et zizanie auprès des citoyens de la commune de Bab El Oued, et ce, à plusieurs reprises.

En effet, Les responsables de la sécurité de la wilaya d’Alger ont déclaré aujourd’hui que la vidéo de cet homme a connu un une large propension sur les réseaux et a poussé la brigade à mener ses investigations, des plaintes ont déjà été déposées de la part de plusieurs citoyens et des terreurs et se sont propulsés auprès de ces derniers. Une personne anonyme a donc décidé de publier la vidéo sur Facebook.

Arrestation du coupable, quelle suite ?

L’officier-major de police Hawass Shams El-Din a déclaré dans un communiqué de presse exclusif concernant l’affaire que « les intérêts sécuritaires de la ville d’Alger, représentés par la brigade de police judiciaire pour la sécurité de la circonscription administrative de Bab El-Oued qu’une coordination constante et continue avec le parquet régional compétent est dorénavant obligatoire » les mêmes intérêts ont ouvert des enquêtes sur l’affaire en exploitant des moyens techniques se basant sur l’intelligence artificielle.

Les recherches et enquêtes menées par la brigade de la police judiciaire de ladite circonscription ont abouti à l’arrestation du coupable pour ses divers vols et fraudes à travers le pays. Notant qu’après avoir terminé les procédures pénales. Le suspect sera présenté devant le parquet régional compétent afin d’élargir le terrain de questionnements et de récupérer le maximum d’objets volés et disparus à la vue des citoyens.