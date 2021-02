Alger : Les horaires d’ouverture et de fermeture des lieux de loisirs

L’office des parcs, des sports et des loisirs d’Alger a annoncé, ce mercredi 03 fervier, dans un communiqué publié sur sa page Facebook, les horaires d’ouverture et de fermeture de ses différents sites, et ce à partir d’aujourd’hui.

En effet, et conformément aux mesures préventives prescrites par le premier ministre en date du 02/02/2021, relative à la réouverture des aires de détente, des espaces de loisirs et de divertissement, l’office des parcs, des sports et des loisirs d’Alger a dévoilé à ses visiteurs les horaires d’ouverture et de fermeture de ses différents sites.

Par conséquent, les portes des Promenade des Sablettes ouvriront à 6h30, tandis que le parking sera fermé à 20h30, avant de fermer du parc après la sortie de tous des véhicules à 21 h 30.

Quant au Parc zoologique et d’attractions de Ben Aknoun et la Prise D’eau, leurs portes ouvriront à 6 h 00 du matin, pour être fermées également le soir 21 h 30, afin que tous les visiteurs puissent quitter les lieux et rejoindre leurs maisons avant les heures de confinement spécifiées dans la wilaya d’Alger à 22 h.

Les portes du jardin d’essai d’El Hamma à Alger seront également rouvertes mercredi aux visiteurs, à partir de mercredi, et ce de 10 h à 21 h 30.

L’office a rappelé aux visiteurs la nécessité de respecter les mesures préventives, notamment le port du masque et la distanciation physique.

ETUSA prolonge ces horaires de travail

L’Établissement public de transport urbain et suburbain d’Alger, a annoncé aujourd’hui, le prolongement de ces horaires de travail.

« Suite à l’allongement des horaires de confinement au niveau de la wilaya d’Alger, nous vous informons que l’ETUSA prolonge ces horaires de travail, ainsi le dernier départ est prévu à 19:00 », a écrit l’entreprise sur sa page Facebook.

ETUSA a appelé ses clients à respecter les règles d’hygiène tout au long des trajets, et ce pour la préservation de leur santé.

À noter que, les horaires de confinement partiel ont été réadaptés et sont désormais fixés de 22:00 au lendemain à 5:00 au niveau de la capitale Alger.

L’activité des commerces a été également prolongé jusqu’à 21 :00 du soir.