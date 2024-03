Alger : les activités gratuites a faire pendant l’été pour découvrir la capitale

Alger est l’une des villes socioculturelle les plus importantes du pays, musée à ciel ouvert, la capitale attire toujours autant de visiteurs. Mais un séjour dans la ville blanche peut vite devenir très coûteux. Pourtant, il est tout à fait possible de profiter de la ville et des trésors qu’elle a à offrir, avec un petit budget, voir sans, et tout en découvrant sa splendeur et son charme, dans les plus petits détails.

La liste qui suit résume les activités gratuites qu’on peut faire à Alger.

Visiter la Basilique de Notre-Dame d’Afrique

Perché sur les hauteurs de la commune de Bologhine, à 120 mètres au-dessus du niveau de la mer, la basilique de Notre-Dame d’Afrique se dresse majestueusement au front d’Alger. C’est l’une des rares églises toujours en activité en Algérie, accueillant la communauté chrétienne du pays, bien que minoritaire. Les messes du dimanche y sont toujours pratiquées ainsi que d’autres rites évangéliques.

Les autres jours de la semaine, le lieu religieux se transforme en site touristique, ouvert à la prière également, des centaines de personnes y affluent chaque jour pour tenter de percevoir un bout de l’histoire de la ville. Une très belle vue sur Alger est aussi au rendez-vous depuis la cour d’entrée, mais pour avoir une meilleure vue, il vous faut monter un peu plus haut, à moins d’un kilomètre de là, vers le village céleste, ou vous dominerez complètement Alger la Blanche.

Découvrir la Casbah

Merveille architecturale, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, la Casbah d’Alger a tellement à raconter qu’on ne sait plus par où commencer. Entre ses étroites petites ruelles chuchotent les siècles que ses murs ont vus passés, les mosquées, les maisons et les détails architecturaux en disent long sur son histoire multiculturelle.

Des guides touristiques sont disponibles afin de vous faire découvrir l’histoire de la citadelle, néanmoins la meilleure manière de ressentir la spiritualité du lieu reste de la découvrir par vous-même en vous faufilant entre les ruelles et être en contact direct avec les locaux, qui, parfois, révèlent des secrets fascinant sur le lieu datant de l’antiquité.

Le port de Sidi Fredj

Situé à l’ouest d’Alger, dans la commune de Staoueli, le port de Sidi Fredj devient connu de l’histoire algérienne dès le 05 juillet 1830, date à laquelle les forces françaises débarquèrent, annonçant le début de 132 ans de colonisation pour l’Algérie.

Ce port de plaisance est l’un des plus attrayants du bassin méditerranéen avec une capacité de plus de 400 embarcations. Il est parfait pour les balades d’après midi ou on peut y contempler la mer et un bout de l’histoire du pays à travers son architecture qui conjugue à merveille le modernisme et les traditions algéroises, avec ses voûtes outrepasse, ses portes arrondies bordées d’un délicat motif sculpté et ses fenêtres à moucharabiehs de bois.

Les Sablettes d’Alger

Situé en plein cœur de la capitale, dans la commune de Belouizdad et donnant sur la baie D’Alger, la promenade des Sablettes vous offre une vraie bouffée d’air frais en pleine ville.

La promenade des Sablettes s’étend sur une distance de 4 Km, offrant à ses visiteurs un espace de verdure et des structures de divertissements diverses. Idéale pour les enfants, elle permet aussi aux grands de se détendre et de se reposer, se promener et profiter de l’air et de la mer.

L’accès y est gratuit, le Parking et la sécurité y sont disponibles aussi ainsi que des restaurants et de multiples vendeurs ambulants.

S’oxygéner dans la foret de Baïnem

Idéale pour les promenades, les pique-niques à l’air libre et la détente en pleine nature, la foret de Baïnem, située entre les communes de Bouzareah, Béni Messous, Raïs Hamidou et Aïn Benian, est l’endroit parfait pour passer un bel après-midi en famille.

La forêt de Baïnem est située à environ 8 km au nord-ouest du centre-ville d’Alger, poumon de la capitale, son ensemble forestier de 3 hectares renferme une riche végétation dont les strates arbustives forment un maquis.

Le jardin d’essai d’El Hamma

Fondée par les colons en 1832, il est, de nos jours, considéré comme l’un des plus importants jardins d’essais dans le monde. Avec sa superficie de 32 hectares, il accueille aujourd’hui familles et visiteurs recherchant une échappatoire de verdure au milieu de toute la foule, du bruit et des bâtiments pittoresques de la capitale.

Situé sur l’avenue Mohamed Belouizdad dans la commune d’Alger, le jardin regroupe de nombreuses espèces de plantes différentes, mais aussi de sculptures pour la plupart vielles de plus de 100 ans. C’est le paradis pour les amateurs de botanique, d’arts et de belles promenades. Beaucoup de personnages connus de l’histoire l’ont cité, à l’image d’Albert Camus, Karl Marx, André Gide et bien d’autres. L’entrée y est fixée au prix symbolique de 100 DA.