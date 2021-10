Alger : les 2 nouvelles écoles supérieures optent pour l’anglais

Il y a quelques jours, la presse a parlé de l’ouverture de deux écoles supérieures créées par décret présidentiel. Il s’agit de l’École Nationale Supérieur de l’intelligence artificielle et l’École de mathématiques, destinées toutes les deux à former une élite dans le domaine des technologies et de l’informatique.

Ces deux nouvelles écoles situées dans la ville de Sidi Abdellah, ont été dotées de beaucoup de moyens selon un cadre de ministère de l’Enseignement supérieur. Chacune d’elles accueillera 200 nouveaux bacheliers ayant eu plus de 16 de moyenne. Ces derniers vont certes bénéficier d’une haute qualité de formation, mais ils auront aussi droit à un autre avantage.

Il s’agit de l’adoption de la langue anglaise dans les deux nouvelles écoles, selon ce qu’a déclaré Boualem Saïdani, DG des enseignements et de la formation supérieure au ministère de l’Enseignement supérieur.

En effet, les majorités des modules élaborés dans le cadre du programme de l’école supérieure de l’intelligence artificielle et de mathématiques seront officiellement dispensés en anglais. Un évènement inédit en Algérie ou les filières techniques et scientifiques sont étudiées uniquement en français.

L’université algérienne a reçu 330 mille nouveaux étudiants

Lors de son passage sur les ondes de la radio nationale, Boualem Saïdani a fait savoir que 1660 enseignants ont été recrutés dans le but de remédier au déficit en encadrements dans certaines spécialités.

Concernant la rentrée universitaire prévu pour le début de la semaine prochaine, l’invité de la radio a indiqué que le secteur de l’enseignement supérieur a été doté de 29 mille places pédagogiques et d’un nombre considérable de citées universitaires. Par ailleurs, plus de 330 mille nouveaux étudiants ont été inscrits.

Il convient de rappeler que l’université algérienne va connaitre encore cette année un mode d’enseignement hybride, à savoir à distance et en présentiel, et ce, dans le respect strict du protocole sanitaire.