Alger : l’épidémie de poux envahit les écoles

De nombreux établissements scolaires à travers la capitale sont témoins d’une invasion de poux qui ont envahi les têtes des élèves, semant la confusion chez les parents, qui sont entrés malgré eux dans une confrontation contre cet insecte connu pour sa rapidité de transmission et de propagation. Les poux, ces jours-ci, se sont fortement propagés dans de nombreux établissements scolaires d’Alger, affectant en particulier les élèves du cycle primaire.

Selon les enseignants, les élèves se grattent sensiblement la tête. Le cercle des porteurs de ces parasites a commencé à s’étendre aussi bien chez les garçons que chez les filles. Ceci a également été remarqué par certains parents dans les foyers, ce qui les a mis en alerte pour faire face aux poux. C’est ce qu’on appelle une épidémie contagieuse qui se transmet par contact direct, entre les enfants.

Selon les spécialistes, ces parasites se reproduisent vigoureusement et la femelle donne naissance à environ 300 œufs par mois, ce qui équivaut à 10 œufs par jour. Par conséquent, ils se propagent rapidement et ne peuvent pas vivre plus de deux jours loin des cheveux humains, qui sont le lieu de prédilection de ces parasites.

Qu’est-ce-que les poux ?

Les poux sont des épidémies qui se propagent par manque d’hygiène. Lors de l’enregistrement de cas chez les enfants, il est conseillé d’isoler les personnes infectées par cette épidémie, de les confiner à la maison et de les empêcher d’avoir tout contact avec le reste des élèves, jusqu’à ce qu’ils reçoivent un traitement. Ce dernier, vendu en pharmacie, consiste à utiliser une lotion spéciale contre les poux. Avec la nécessité de laver les vêtements des élèves dans une eau dont la température n’est pas inférieure à 60 degrés.

Ce sont les enfants âgés entre 3 et 11 ans qui sont les plus touchés par cette nuisance désagréable et tenace. Ces poux, munis de puissantes griffes, s’accrochent dans les cheveux et se nourrissent du sang qu’ils aspirent en piquant le cuir chevelu.

Les symptômes sont bien connus, des démangeaisons avec, souvent, des croûtes de surinfection et risque de dermatose qui est une infection cutanée superficielle bactérienne. La collaboration des parents est donc essentielle pour la prévention et le contrôle des poux. Comme il serait judicieux que les services concernés procèdent à des campagnes de sensibilisation en milieu scolaire, afin de mettre un terme à la propagation de cette épidémie qui peut toucher tous les élèves.