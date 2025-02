ALGER : Le wali dévoile les 8 nouvelles routes stratégiques pour désengorger la capitale

Le wali d’Alger, Mohamed Abdenour Rabhi, a insisté sur l’achèvement rapide de huit nouvelles routes afin de réduire la pression de la circulation dans la capitale.

Ceci lors d’une réunion de travail restreinte du Conseil exécutif qu’il a présidée ce samedi, consacrée au suivi des différents projets routiers.

Selon un communiqué des services de la wilaya, le directeur des Travaux publics a présenté un exposé comprenant les plus importants projets routiers actuellement en cours de réalisation.

Alger : Les 8 routes prioritaires qui vont métamorphoser la circulation à Alger

Parmi les projets clés actuellement en cours de réalisation, figurent en particulier les huit routes suivantes, identifiées comme prioritaires pour désengorger la capitale et améliorer la mobilité des citoyens :

La route nationale (RN) n° 38 reliant Djasr Kasentina et El Harrach .

reliant et . Le chemin de wilaya n° 111 reliant les communes de Chéraga et Ain Benian .

reliant les communes de et . Le dédoublement de la route dans la zone touristique située entre Sidi Fredj et le complexe touristique de Mazafran .

et le complexe touristique de . Le projet de liaison de la route menant du complexe olympique Mohamed Boudiaf vers la deuxième rocade au niveau de Khraissia , en passant par Draria et El Achour .

vers la deuxième rocade au niveau de , en passant par et . La route de Hamissi à Zéralda .

. La route nationale n° 36.

Le deuxième tronçon du projet menant de Djenane Sfari sur la route nationale n° 1 Bir Khadem – Saoula .

sur la route nationale – . Le chemin de wilaya n° 111 reliant Baba Hassen et Saoula (entrée sud).

L’exposé a porté également sur les projets dont la réalisation n’a pas encore été lancée, et qui sont financés par le budget de l’État et plus précisément par les fonds alloués par la wilaya.

À l’issue de l’exposé, Abdenour Rabhi a donné une série d’instructions axées sur la nécessité d’accélérer le rythme des travaux, en appelant notamment à l’adoption d’un rythme de rotation (3 x 8) tous les jours de la semaine.

Dans cette optique, il a demandé aux entreprises de réalisation de mobiliser tous les moyens nécessaires pour respecter les délais et livrer les projets dans les plus brefs délais.

Par ailleurs, il a ordonné de lever tous les obstacles qui entravent la concrétisation des projets routiers encore en attente de lancement, insistant sur l’importance de réduire les délais de réalisation, en particulier pour les grands projets.

Ces derniers, une fois achevés, contribueront de manière significative à assurer la fluidité de la circulation pour les citoyens.

