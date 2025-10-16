Alger : le trafic du tramway perturbé pour cette raison (SETRAM)

La Société Algérienne d’Exploitation des Tramways (SETRAM) a publié un communiqué ce jeudi pour alerter les usagers d’une importante perturbation du trafic sur la ligne du Tramway d’Alger.

Selon les informations fournies par l’opérateur, la circulation des rames est actuellement désorganisée en raison des mauvaises conditions météorologiques qui touchent fortement la capitale et sa périphérie.

La SETRAM précise que ces fluctuations climatiques sont la cause directe de l’irrégularité des voyages et potentiellement de retards ou d’interruptions sur certains tronçons. Bien que la nature exacte des désagréments (inondations sur les voies, problèmes électriques liés à l’humidité, etc.) n’ait pas été détaillée, la société indique que ses équipes sont mobilisées.

La SETRAM a tenu à présenter ses excuses à ses clients pour les désagréments occasionnés par ces conditions « climatiques exceptionnelles » et assure œuvrer activement au rétablissement d’un service normal et sécurisé dans les meilleurs délais.

Les usagers sont invités à prendre leurs dispositions et à contacter le service clientèle pour obtenir des informations en temps réel sur l’état du trafic. Le numéro mis à disposition est le 0659947006. La société appelle à la compréhension de ses voyageurs face à cette situation de force majeure.

Vers une mobilité urbaine 2.0 : la SETRAM amorce sa transformation digitale

Par ailleurs, dans une dynamique plus large de modernisation de ses services, la SETRAM a récemment franchi une étape importante à Oran avec le lancement officiel, fin septembre, d’un nouveau système de billetterie numérique basé sur les QR Codes.

Déployé depuis quelques semaines, ce dispositif sans contact permet aux voyageurs d’acheter et d’utiliser leur ticket de tramway de manière plus rapide et fluide. Lors de la cérémonie de lancement, organisée en présence du Directeur Général de la SETRAM et de plusieurs responsables de l’unité d’exploitation d’Oran, l’initiative a été saluée comme un tournant dans la digitalisation du transport urbain en Algérie.

« Cette avancée majeure permettra aux voyageurs d’acquérir leurs tickets de tramway rapidement et de manière moderne », a souligné la SETRAM dans son communiqué. En plus de simplifier l’achat, le ticket QR Code facilite également le contrôle à bord grâce à une lecture instantanée par des dispositifs de scan, ce qui améliore l’efficacité des opérations.

Cette innovation s’inscrit dans la stratégie continue de digitalisation de la SETRAM, qui vise à aligner ses services sur les standards internationaux et à répondre aux attentes croissantes des usagers en matière de mobilité urbaine.

Le déploiement du ticket QR Code marque ainsi une nouvelle étape dans la volonté de l’opérateur de proposer des solutions intelligentes, accessibles et efficaces au quotidien.