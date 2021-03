Alger: Mandat de dépôt pour le chauffard ayant percuté un policier

L’affaire de l’automobiliste ayant percuté un policier en fonction à Alger vient d’être reportée au niveau du tribunal de Bir Mourad Rais.

Ce lundi 22 mars 2021, l’automobiliste en question répondant aux initiales H.M, a été présenté devant le juge du tribunal de Bir Mourad Rais pour avoir percuté un policier en fonction. À la demande du prévenu, le juge a décidé de reporter l’affaire à l’audience du 29 mars.

Ce report est, en effet, intervenu à la demande du prévenu qui a fait savoir au juge que l’état de santé de sa « femme est grave ». Le prévenu est accusé « d’agression sur un agent de l’ordre public » et « refus d’obtempérer à l’avertissement d’arrêt ».

Pour rappel, une vidéo a été largement relayée hier sur les réseaux sociaux montrant un automobiliste percutant un policier en fonction pour ensuite prendre la fuite, au niveau de l’intersection rue Larbi Allik à Hydra dans les hauteurs d’Alger.

En effet, devant l’insistance de l’automobiliste de tourner à droite et de s’engager à contresens et le policier qui lui demande de reculer, la situation n’a pas tardé à dégénérer. Et c’est ici que le chauffeur démarre brusquement trainant le policier sur quelques disaines de mètres du lieu de l’incident.

Quelques instants après l’incident, le prévenu a été arrêté par d’autres policiers. La scène a été filmée entièrement par un motard.