Le Ministre des Affaires Religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, accompagné du Wali d’Alger, Mohamed Abdennour Rabehi, a présidé la cérémonie d’inauguration de la Mosquée « Palestine » à la cité Samrouni des 2100 logements à Ouled Fayet, d’une capacité de 2500 fidèles.

La visite s’est déroulée en présence de la Présidente de l’Assemblée Populaire de Wilaya, des membres du Comité de Sécurité, du Wali délégué de la circonscription administrative de Cheraga, des élus locaux, du Directeur des Affaires Religieuses et des Wakfs de la Wilaya d’Alger, ainsi que des cadres ministériels et locaux.

L’inauguration de cette mosquée revêt une symbolique forte, incarnant la solidarité inébranlable du peuple algérien envers la cause palestinienne. C’est un geste concret de soutien et d’affirmation des liens historiques et spirituels entre l’Algérie et la Palestine.

Au-delà des frontières nationales, cette inauguration est un appel à la solidarité internationale envers la Palestine. Elle rappelle l’urgence de trouver une solution juste et durable au conflit israélo-palestinien, dans le respect du droit international et des droits fondamentaux du peuple palestinien.

10 enfants morts de malnutrition dans un hôpital à Gaza (OMS)

Une équipe de l’OMS s’est rendue dans les hôpitaux Kamal Adwane à Beit Lahia et al-Awda à Jabaliya, dans le nord de la bande de Gaza. Cette visite intervient après une attaque violente de l’armée israélienne.

Le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a qualifié la situation de « sinistre » dans ces établissements. Il a notamment souligné que dix enfants sont décédés de faim à l’hôpital Kamal Adwane.

L’état de l’hôpital al-Awda est particulièrement préoccupant, avec un de ses bâtiments complètement détruit. L’équipe de l’OMS a constaté une situation épouvantable sur place. L’hôpital Kamal Adwane, seul établissement pédiatrique du nord de Gaza, est débordé de patients. Le manque de nourriture a entraîné la mort de dix enfants.

Le ministère palestinien de la Santé a annoncé que 16 enfants sont décédés de malnutrition dans le nord de la bande de Gaza. Une situation dramatique qui nécessite une intervention urgente.

Tedros Adhanom Ghebreyesus a lancé un appel à l’aide pour venir en aide aux hôpitaux de Gaza. Il souligne l’urgence de la situation et la nécessité d’une intervention rapide pour sauver des vies.