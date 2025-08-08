Alger : le front de mer se transforme en véritable pôle de loisirs estival

Le front de mer d’Alger connaît en cette saison estivale une fréquentation record, portée par l’aménagement récent de nouveaux espaces de détente. La « Terrasse Bounetta », aussi appelée « Bab Dzira », fait partie des lieux les plus prisés. Ouverte au public en juin, à l’occasion du lancement de la saison estivale, elle attire chaque soir des centaines de visiteurs venus profiter de sa vue imprenable sur la baie d’Alger.

Située à proximité du siège de la wilaya et du parking Mustapha Bounetta, la terrasse, aménagée dans le cadre du plan bleu de modernisation du front de mer, séduit par son atmosphère familiale et son panorama illuminé par les lumières d’ »El-Mahroussa ». Elle s’inscrit dans un circuit piéton allant du boulevard Zighoud Youcef jusqu’à la baie, offrant une perspective unique sur le minaret de Djamâa El-Djazair.

À Bab El Oued, la place El Kettani a, elle aussi, été réaménagée : allées de promenade, aires de jeux, terrain de sport collectif et bancs invitent à la détente. Le site accueille également des événements culturels et sportifs, tels que le tournoi d’échecs organisé par la ligue d’Alger. Non loin, la plage Qaâ Essour attire les estivants à la recherche de fraîcheur après une journée ensoleillée.

Modernisation urbaine et nouvelles infrastructures en marche

La promenade des Sablettes, dans la commune de Hussein Dey, a vu l’ouverture de trois nouvelles piscines qui viennent renforcer les infrastructures de loisirs. Grâce à son étendue et à ses équipements, ce site est devenu l’un des points forts du tourisme local.

Ces aménagements s’inscrivent dans la vision stratégique annoncée par le président Abdelmadjid Tebboune, visant à faire d’Alger une capitale moderne et attractive. Le plan bleu prévoit la réhabilitation complète du littoral, la création de promenades contemporaines et la mise en valeur des espaces publics.

À la promenade de la pêcherie, les travaux se poursuivent avec la démolition d’une partie des anciens entrepôts du port, ouvrant la voie à l’extension de la place El Kettani et à la création d’une aire de stationnement pour fluidifier le trafic. Les autorités locales ont également achevé la déviation d’un tronçon ferroviaire afin de prolonger la promenade jusqu’à la gare maritime.

En associant développement urbain, espaces verts et attractions touristiques, Alger mise sur son front de mer pour devenir un pôle incontournable de loisirs, aussi bien pour ses habitants que pour les visiteurs venus de tout le pays et de l’étranger.