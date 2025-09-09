Alger : coup d’envoi des projets de construction de 3 piscines semi-olympiques dans ces communes

Le wali d’Alger, Mohamed Abdennour Rabhi, a donné, ce lundi, le coup d’envoi des travaux de construction de trois nouvelles piscines semi-olympiques dans les communes de Bourouba, Bachdjerrah et Aïn Bénian. Ces trois nouvelles infrastructures s’ajoutent aux 11 piscines déjà en cours de réalisation, portant ainsi à 14 le nombre total de piscines en construction à travers la capitale.

Lors d’une visite sur le terrain, Rabhi a insisté sur la nécessité de réduire les délais de réalisation et de respecter les normes de qualité. Il a également souligné l’importance de prévoir plusieurs entrées pour chaque piscine afin de faciliter l’accès au public.

Dans le cadre de la stratégie visant à doter chaque commune d’au moins une piscine, la Wilaya d’Alger a programmé la construction de 11 piscines supplémentaires. Les travaux démarreront dès l’achèvement des procédures administratives dans les communes suivantes : Bordj El Bahri, Sidi Abdellah, Bordj El Kiffan, Sebala -Draria-, Bouzareah, Chéraga, El Harrach, Dely Ibrahim, El Achour, Oued Smar et Dargana.

Il est à noter que le nombre de piscines dans la capitale est passé de 19 en 2022 à 30 aujourd’hui. Pour information, la visite s’est déroulée en présence des walis délégués d’El Harrach et de Chéraga, des maires des communes concernées, ainsi que du directeur de la Jeunesse et des Sports, de cadres de la wilaya, et de responsables des entreprises de réalisation et des bureaux d’études.

Alger : Le wali Rabehi met la pression sur les projets du Parc de Ben Aknoun

Le wali d’Alger a mis les points sur les i dimanche dernier concernant les projets en cours au Parc de Ben Aknoun. Lors d’une visite de terrain, il a insisté de manière ferme sur la nécessité de respecter les délais de réalisation, selon un communiqué de la wilaya.

Accompagné de directeurs exécutifs et de responsables d’entreprises, Rabehi a inspecté l’avancement des travaux de modernisation de cet espace de loisirs emblématique. Après avoir écouté les exposés techniques, il a donné des instructions claires pour accélérer la cadence.

Parmi les chantiers phares, la transformation d’une partie du parc en « Parc safari » attire particulièrement l’attention. Ce projet prévoit 13 enclos pour diverses espèces animales, avec un passage vitré qui permettra une immersion totale pour les visiteurs.

🟢 À LIRE AUSSI : Ils ont visité 197 pays : Hudson et Emily classent l’Algérie parmi leurs coups de cœur

Le plan de modernisation ne s’arrête pas là. Il inclut également le projet « Aquabird », un grand bassin pour les oiseaux aquatiques, et un centre d’équitation. Les célèbres hôtels Moncada et Le Mouflon d’Or sont également en cours de réhabilitation pour offrir des services de standing.

Afin de faciliter la circulation des visiteurs, un train ferroviaire de 6 km est en cours d’aménagement, avec plusieurs quais prévus. L’aire de jeux et de loisirs sera, elle, entièrement modernisée avec l’installation de nouveaux équipements.

Le wali Rabehi a instruit les entreprises de renforcer leurs moyens matériels et humains, tout en veillant à la qualité des travaux. Il a également demandé d’accélérer les procédures pour que les chantiers puissent démarrer sans délai une fois le terrassement achevé.

🟢 À LIRE AUSSI : Bientôt un parc Safari à Alger : Le zoo de Ben Aknoun se réinvente

Dans une démarche soucieuse de l’environnement, le wali a souligné l’importance de protéger les arbres durant les travaux et d’utiliser des matériaux comme les pierres naturelles pour le mur d’enceinte. Il a également insisté sur la mise en place d’une étude pour améliorer l’accessibilité pour les personnes à besoins spécifiques.

Enfin, Rabehi a été on ne peut plus clair avec les entreprises retardataires : des mises en demeure seront notifiées à celles qui ne respectent pas leurs engagements contractuels.

Ces projets, une fois achevés, devraient faire du Parc de Ben Aknoun un modèle du genre, alliant nature, loisirs et éducation, pour le plus grand bonheur des familles algériennes et des touristes.