Alger : l’activité des stations de lavage Auto partiellement suspendue

La crise d’eau s’annonce difficile à Alger, mais aussi dans d’autres régions du pays, alors que l’été ne fait que commencer. D’ailleurs, les services de la wilaya d’Alger ont pris une décision qui a étonné plus d’un. En effet, et via un communiqué, les instances wilayales de la capitale ont annoncé une suspension partielle et temporaire de l’activité des stations de lavage automobiles.

Selon un communiqué rendu public de la wilaya d’Alger, il a été annoncé que les activités des stations lavages d’automobiles dans toute la circonscription de la wilaya seront suspendues, et ce, à partir de la journée du samedi, le 26 juin 2021. Cette décision des autorités intervient lors d’une crise d’eau sans précédent qui risque de prendre des dimensions plus inquiétantes.

Une suspension temporaire jusqu’à nouvel ordre

Selon le communiqué de la wilaya d’Alger, cette décision intervient dans le cadre de la situation « exceptionnelle » que traverse plusieurs communes de la capitale ces derniers temps en ce qui concerne les perturbations liées à l’alimentation en eau courante. Ces perturbations sont causées, selon le même communiqué, par « le manque des ressources hydriques ». Il est un secret pour personne que l’hiver cette année a été bien avare en pluie, ce qui fait que la majorité des barrages soient quasi-vides.

C’est dans ce contexte que les services de la wilaya d’Alger ont décidé de pallier ce problème en annonçant « la suspension partielle et temporaire de l’activité des lavages d’automobiles au niveau de toutes les stations situées dans la circonscription de la wilaya d’Alger ». Une décision qui vise à une consommation rationnée et rationnelle des ressources d’eau qui se raréfient.

L’ouverture de ces stations va être donc limitée et autorisée seulement les vendredi, samedi, lundi et dimanche, de 8 h du matin à 14 h. Cette décision va rester en vigueur jusqu’à « l’amélioration de la situation d’alimentation en eau potable », précise enfin le communiqué de la wilaya d’Alger