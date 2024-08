Alger : la SEAAL annonce la réouverture de son agence dans cette commune [Photos]

Bouzareah, le 18 août 2024 – La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Algérie (SEAAL) a annoncé, ce dimanche, la réouverture de son agence de Bouzareah, offrant ainsi à sa clientèle un service amélioré.

Selon un communiqué de la société, la cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence de :

Monsieur Bettioui Abdelkrim , Wali délégué de la wilaya de Bouzareah

, Wali délégué de la wilaya de Bouzareah Les autorités civiles et militaires de la wilaya de Bouzareah

Monsieur Hussein Zaïr , Président du Conseil d’Administration de la SEAAL

, Président du Conseil d’Administration de la SEAAL Monsieur Bachir Zaïou , Président de la Fédération de l’Irrigation

, Président de la Fédération de l’Irrigation Monsieur Lyes Mihoubi , Directeur Général de la SEAAL

, Directeur Général de la SEAAL Les cadres de l’agence SEAAL de Bouzareah

L’agence a fait l’objet d’une rénovation complète afin d’offrir un environnement agréable et fonctionnel à ses clients. Elle dispose désormais d’une salle d’attente spacieuse et climatisée, ainsi que d’un système de gestion des files d’attente électronique pour réduire le temps d’attente.

La nouvelle agence propose une gamme complète de services, notamment l’ouverture et la clôture de comptes, le paiement des factures (en espèces ou par voie électronique), les demandes de renseignements sur les factures et la consommation, les demandes de nouveaux abonnements et les modifications des abonnements existants, les signalements de pannes et les demandes de réparation, les informations sur les programmes de rationalisation de la consommation d’eau, ainsi que des services de conseil pour les nouveaux projets résidentiels et commerciaux.

SEAAL : L’agence de Bouzareah rouvre ses portes, mais que cache ce renouveau ?

Par ailleurs, les conseillers d’accueil ont été formés aux dernières technologies et aux meilleures pratiques en matière de service à la clientèle, afin de garantir une expérience fluide et efficace.

La responsable de l’agence a déclaré à cet effet : « La réouverture de l’agence de Bouzareah témoigne de notre engagement à améliorer continuellement nos services. Nous nous efforçons de répondre aux besoins de nos clients avec efficacité et professionnalisme. Nous sommes convaincus que ces améliorations contribueront grandement à renforcer la satisfaction de notre clientèle. »

La SEAAL invite tous ses clients résidant dans la wilaya de Bouzareah à profiter de ces nouveaux équipements et de ces services améliorés. Les horaires d’ouverture de l’agence sont les suivants : du dimanche au jeudi, de 8h00 à 16h30.