Alger : la route côtière touristique prend forme

Le wali d’Alger, Mohamed Abdennour Rabehi, a effectué une visite de terrain pour inspecter le projet de réalisation de la route côtière touristique.

S’étendant de l’embouchure de l’oued El Harrach jusqu’à Tamentfoust, dans la commune d’El Marsa, ce projet long de 14,5 kilomètres s’inscrit dans le cadre du « Plan Bleu » de la vision stratégique de développement et de modernisation de la capitale, indique ce vendredi un communiqué de la wilaya.

Actuellement, les travaux avancent sur un tronçon de 9 kilomètres, comprenant l’aménagement d’espaces de loisirs, d’aires de sport ainsi que de promenades piétonnes urbaines.

Cette nouvelle infrastructure routière a pour objectif de fluidifier le trafic routier et de désengorger la façade est de la capitale, notamment au niveau des communes de Bordj El Kiffan et Bordj El Bahri, précise la même source.

Dans ce sillage, l’entreprise chargée de la réalisation d’un autre tronçon de près de 3 kilomètres a été installée suite au parachèvement des travaux de protection du littoral. Le coup d’envoi de cette phase sera donné dans les toutes prochaines semaines.

Par ailleurs, l’élaboration du cahier des charges est en cours en vue de lancer les appels d’offres pour le tronçon restant, estimé à 2,5 kilomètres.

🟢 A LIRE AUSSI : L’Algérie dans le top 5 des pays les moins chers pour les expatriés en 2026 (Nigeria Housing Market)

Le projet prévoit également la réalisation d’un port de pêche d’une capacité d’accueil allant jusqu’à 700 embarcations, dont les études techniques sont en cours de finalisation avant le lancement effectif des travaux.

Au terme de sa visite, M. Rabehi a insisté fermement sur l’impératif de respecter rigoureusement les normes de qualité architecturales et techniques, tout en exigeant le strict respect des délais de livraison impartis, conclut le communiqué.

Riadh El Feth métamorphosé avant l’été : Le coup de pression de la wilaya d’Alger

Parallèlement au développement des infrastructures de transport et de loisirs sur le littoral, les services de la wilaya d’Alger ont enclenché une véritable course contre la montre au cœur de la capitale.

Des directives strictes ont été émises par le chef de l’exécutif pour achever la réhabilitation complète du mythique complexe de Riadh El Feth avant le début de la saison estivale.

Présidant une réunion stratégique du conseil exécutif, le wali d’Alger, Mohamed Abdenour Rabehi, a mis la pression sur ses équipes. Il a fermement exigé l’accélération de la cadence des travaux de rénovation de l’esplanade de Riadh El Feth, attenante au sanctuaire des martyrs (Makam El Chahid), afin de livrer le site dans les plus brefs délais.

Le projet de modernisation de ce lieu iconique comprend de vastes opérations de rénovation, de maintenance des différentes structures, ainsi que l’installation innovante de deux ascenseurs panoramiques.

🟢 A LIRE AUSSI : Révision du calendrier vaccinal au Journal officiel : ces vaccins deviennent obligatoires en Algérie

Ce coup de collier intervient dans un contexte de refonte structurelle majeure : l’Office de Riadh El Feth a été officiellement dissous par décret exécutif, actant le transfert définitif de l’ensemble de ses biens, droits, obligations et personnels sous la tutelle directe de la wilaya d’Alger.

Cette transition institutionnelle, finalisée lors d’une réunion de coordination entre le ministère de la Culture et les services de la wilaya, vise à inscrire le monument dans une nouvelle vision de développement local et culturel.

Insistant sur l’urgence de finaliser ces chantiers, M. Rabehi a rappelé qu’un riche programme d’animation — mêlant activités artistiques, sportives et de loisirs dédiées aux familles algéroises — est attendu sur les lieux dès le coup d’envoi de la saison estivale.