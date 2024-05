Alger : la rocade nord Alger – Dar-el-Beida rouverte à la circulation

Hier, jeudi, le groupe Cosidar a diffusé un communiqué de presse pour annoncer la réouverture d’une partie de la route de contournement entre Alger et Dar El Beida. Cette réouverture fait suite à des travaux de maintenance effectués pour remédier à un glissement de terrain.

D’après le communiqué, la réparation du glissement de terrain s’est déroulée dans des conditions optimales, ce qui a permis la réouverture de la section le jeudi 23 mai 2024.

Il est également mentionné que, sur demande des autorités publiques, Cosidar a été chargé de réparer la partie nord de la route reliant Alger et Dar El Beida, également endommagée par un glissement de terrain. Cette situation a perturbé la circulation entre les deux villes.

Cosidar a affirmé avoir immédiatement mis en œuvre une mobilisation efficace de ses ressources, comprenant à la fois des équipes qualifiées et du matériel spécialisé, afin de répondre promptement aux besoins des travaux.

Cette action rapide et coordonnée a été entreprise dans le but de garantir la réalisation des réparations requises dans les délais les plus courts possibles.

Comment assurer votre sécurité et éviter les imprévus sur la route ?

Pour minimiser les risques et garantir une conduite sûre, il est crucial de suivre quelques recommandations essentielles. Tout d’abord, assurez-vous que votre véhicule est toujours en parfait état de fonctionnement. Cela inclut la vérification régulière des niveaux d’huile, de la pression des pneus, des freins et des feux. Un véhicule bien entretenu est moins susceptible de causer des surprises désagréables sur la route.

Ensuite, prenez le temps de planifier votre trajet avant de partir. Consultez les conditions de circulation, les travaux routiers et les prévisions météorologiques. Avoir un itinéraire bien planifié, avec des alternatives en cas de problèmes, peut vous épargner bien des tracas.

La concentration au volant est également primordiale. Évitez toute forme de distraction, que ce soit l’utilisation de votre téléphone portable, le maquillage ou la recherche d’objets dans la voiture. Restez concentré sur la route, avec les yeux fixés sur la circulation et les mains fermement sur le volant.

Adaptez toujours votre vitesse aux conditions de circulation et suivez les panneaux de signalisation. La vitesse excessive est une des principales causes d’accidents. Rouler à une vitesse appropriée permet de mieux contrôler votre véhicule et de réagir rapidement en cas d’imprévu. En respectant ces conseils, vous contribuerez à votre sécurité et à celle des autres usagers de la route, tout en réduisant les risques d’accidents.