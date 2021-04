Alger : la prison pour le chauffard ayant percuté un policier

Le tribunal de Bir Mourad Rais dans la capitale Alger a rendu son verdict aujourd’hui, lundi 5 avril 2021, en ce qui concerne l’affaire du chauffard ayant percuté un policier en service au niveau des hauteurs d’Alger, à Hydra. L’accusé a été condamné à 5 ans de prison ferme.

Le chauffard ayant percuté un policier sur les hauteurs d’Alger, à Hydra, a écopé aujourd’hui de 5 ans de prison ferme. Le verdict a été rendu par le tribunal de Bir Mourad Rais, dans la capitale Alger. Les faits de cette affaire remontent au 21 mars dernier, quand le mis en cause, à bord de son véhicule, a opposé un Niet catégorique aux instructions d’un agent de police qui le sommait de s’arrêter.

Le verdict est enfin prononcé

L’accusé, qui prétextait apparemment une urgence afin de passer, ne s’est pas contenter de désobéir aux ordres du policier. Le chauffard l’a également percuté, et il l’a trainé sur son véhicule sur plusieurs mètres. Le chauffard a été arrêté quelques secondes plus tard.

Suite a cet incident, le mis en cause a été arrêté et accusé « d’agression sur un agent de l’ordre public » et « refus d’obtempérer à l’avertissement d’arrêt ». Il a été présenté ensuite devant le juge du tribunal de Bir Mourad Rais, mais le juge a décidé de reporter l’affaire à l’audience du 29 mars, et ce, à la demande du prévenu qui a affirmé que l’état de santé de sa « femme est grave ».

Le tribunal de Bir Mourad Rais s’est finalement prononcé aujourd’hui dans cette affaire, et a condamné le mis en cause à 5 ans de prison ferme. Pour rappel, la vidéo de l’incident a été largement partagée sur les réseaux sociaux, et elle a suscité une vaste indignation au sein des internautes qui, dans leur majorité, ont condamné le forfait commis par l’accusé.