C’est une histoire de vol pas comme les autres qui eu lieu cette semaine à Alger. Un jeune homme d’une trentaine d’années se fait passer pour un « religieux » pour faire des « vols ».

Cela s’est passé cette semaine dans la commune de Kouba, dans la banlieue Est de la capitale. Les services de sécurité font tomber un duo de voleurs d’accessoires de véhicules.

Accusés de plus d’une quinzaine de vols, les deux voleurs ont été arrêtés par les services de sécurité de la commune de Kouba puis présentés devant les instances judiciaires de la daira. Après plusieurs heures de garde à vue, les accusés ont été placés sous mandat de dépôt, suite à une comparution directe devant le juge.

Une technique de vol « insolite »

Durant l’année 2022, on aura vu toutes les techniques de vols, mais celle-là n’est pas comme les autres. Les deux voleurs d’accessoires de voitures se faisaient passer pour des hommes religieux. Pourquoi ?

En portant des « Qamis » (Une djelaba pour homme), les voleurs dégagés une certaine confiance face à leurs victimes. Mais pas que, le vêtement islamique leur permettaient de cacher les accessoires de voitures qu’ils volaient. Avec cette technique insolite, ils ont fait plus de quinze victimes.

Face aux plaintes répétitives, les services de sécurité ont pris les choses en main, en lançant une enquête. Des investigations qui ont mené à l’arrestation des deux faux « akhina ».

Il transforme son domicile en maison close

À quelques dizaines de kilomètres de la capitale. À Tipaza, un autre fait divers secoue les habitants de la région de Chenoua. Un homme transforme son domicile en lieu de prostitution.

Après des plaintes de ses voisins, les services de sécurité ont fait hier une descente dans son domicile. Surprise : Ils découvrent une maison close en noir. En tout, huit personnes, dont des femmes, ont été arrêtées et placées en garde à vue.

Pour « gagner sa vie », l’accusé principal dans cette affaire proposait des locations de chambre par heure et par nuit aux couples non mariés, mais aussi aux prostitués.

Face à la gravité de la situation et la montée de la délinquance, les habitants de la région se sont rapprochés des services de sécurité de Chenoua pour faire porter leur voix. Quelques jours plus tard, une perquisition du lieu de prostitution est programmée et mène à l’arrestation des accusés.

Il convient de noter que la prostitution est interdite par la loi en Algérie. Il s’agit d’un délit grave passible à plusieurs années de prison en cas de prise en flagrant délit.