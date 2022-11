Alger-La Mecque à vélo : 2 jeunes Algériens se lancent dans l’aventure

Faire le tour d’Afrique à vélo pour se rendre à La Mecque. Tel est le défi que 2 jeunes Algériens se sont lancés.

Dans une époque où les moyens de transport privent l’individu de nombreuses expériences mémorables et autres sensations sans précédent, le vlogueur algérien connu sous le pseudonyme de Zaza Filmmaker en compagnie de son ami, Miloud Rahmoune, a entamé le long voyage qui les mènera sur l’un des lieux sacrés de l’Islam, La Mecque.

Ainsi, cette traversée durera, selon les prévisions des principaux acteurs, plus de 2 années.

En outre, plus de 25 mille kilomètres seront parcourus et 25 pays seront traversés. Défiant les difficultés financières, à savoir décrocher un contrat de sponsoring qui facilitera leur mission, les deux jeunes Algériens ont financé ce voyage en fabriquant des chaises en bois destinées à la vente par la suite.

Finissant leurs préparatifs logistiques pour ce voyage, et donnant une dernière accolade à tous leurs proches, le voyage africain de Zaza et Miloud Rahmoune a commencé en partant de la porte de l’édifice de la Grande Poste d’Alger.

Alger – La Mecque en passant par l’Afrique du Sud, le parcours

La première étape du voyage à vélo des deux jeunes Algériens est de faire le tour de l’Afrique. Un parcours qui les amènera à traverser l’essentiel du littoral africain, dont ces deux composants, atlantiques et indiens.

Ainsi, Zaza Filmmaker et son ami Miloud Rahmoune vont parcourir, l’Algérie, le Sahara Occidental, la Mauritanie, le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Guinée, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigéria, le Cameroun, la Guinée-Équatoriale, le Gabon, le Congo, la République Démocratique du Congo, l’Angola, la Namibie, l’Afrique du Sud, la Zambie, le Malawi, et le Zimbabwe avant de faire un détour sur le Madagascar pour reconquérir, à nouveau, le continent africain en traversant, éventuellement, les Îles Comores, la Tanzanie, le Kenya, la Somalie, l’Éthiopie et l’Érythrée.

Une fois le tour du continent africain effectué, les deux jeunes Algériens prendront une courte pause et cesseront de pédaler lors de la traversée de la mer rouge.

Ils regagneront la terre, en suite, pour arriver sur le sol de l’Arabie Saoudite et poursuivront leur voyage pour La Mecque.