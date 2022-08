Alger : la commune de Bourouba secouée par un odieux crime

Les actes criminels, en particulier les meurtres deviennent de plus en plus courant. Tuer devient un acte banalisé par beaucoup. Il ne se passe par une semaine, sans que les médias et les réseaux sociaux soient secoués par une affaire de meurtre. Cette fois-ci, c’est la wilaya d’Alger qui est le témoin, d’un horrible crime.

En effet, selon nos confrères d’Ennahar, le quartier Bilam de la commune de Bourouba dans la capitale a été secoué hier soir, vendredi 5 aout 2022, par le meurtre d’un mineur de 17 ans.

Le crime a eu lieu au niveau du quartier d’El Fidaa dit « Bilam » à Bourouba. Selon ce qui a été rapporté par Ennahar, une petite dispute aurait éclaté entre la victime et l’agresseur, qui a 40 ans, donnant lieu à une petite bagarre a commencé entre eux, ce qui a mené l’agresseur a tué le jeune homme (Akram. L) à l’aide d’une arme blanche (poignard).

De leur côté, les services de la protection civile ont confirmé que les habitants du quartier ont pris en charge la victime immédiatement après le crime et ont contacté les services de police.